Во сколько обойдется подготовка автомобиля к зиме

Для российских автовладельцев полная подготовка машины к зимнему сезону в этом году по сравнению с прошлым стала дороже на 19%. Эксперты учитывали не только покупку и установку зимней резины, приобретение "незамерзайки" и новых "дворников", но и аксессуаров, которые помогут в условиях снегопада.

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Услуги шиномонтажа в среднем обойдутся в 1320 рублей, а непосредственно сам комплект зимней резины – в 16152 рубля, сообщает "Прайм" со ссылкой на данные сервиса для покупки и продажи автомобилей онлайн и аналитического ресурса "Чек Индекс". Средняя стоимость пятилитровой канистры незамерзающей жидкости – 249 рублей, "дворников" – 853 рубля.

Также понадобится комплект аксессуаров:

лопата для автомобилистов (средняя стоимость 780 рублей);

трос для буксировки (820 рублей);

щетка-скребок (432 рубля).

Таким образом средний чек составит 20606 рублей. Это на 19% выше, чем год назад. Если не учитывать затраты на зимнюю резину, средний чек расходов будет 4454 рубля (на 15% больше прошлогоднего).