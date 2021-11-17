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Во сколько обойдется подготовка автомобиля к зиме

Профиль
2 часа назад

Для российских автовладельцев полная подготовка машины к зимнему сезону в этом году по сравнению с прошлым стала дороже на 19%. Эксперты учитывали не только покупку и установку зимней резины, приобретение "незамерзайки" и новых "дворников", но и аксессуаров, которые помогут в условиях снегопада.

Во сколько обойдется подготовка автомобиля к зиме
Фото: ПрофильПрофиль

Услуги шиномонтажа в среднем обойдутся в 1320 рублей, а непосредственно сам комплект зимней резины – в 16152 рубля, сообщает "Прайм" со ссылкой на данные сервиса для покупки и продажи автомобилей онлайн и аналитического ресурса "Чек Индекс". Средняя стоимость пятилитровой канистры незамерзающей жидкости – 249 рублей, "дворников" – 853 рубля.

Также понадобится комплект аксессуаров:

  • лопата для автомобилистов (средняя стоимость 780 рублей);
  • трос для буксировки (820 рублей);
  • щетка-скребок (432 рубля).

Таким образом средний чек составит 20606 рублей. Это на 19% выше, чем год назад. Если не учитывать затраты на зимнюю резину, средний чек расходов будет 4454 рубля (на 15% больше прошлогоднего).

Кроме замены летних шин на зимние, машина нуждается еще в нескольких манипуляциях, которые подготовят ее к зиме. Внимание стоит обратить как на "внутренности" автомобиля, так и на то, что находится на поверхности. Есть как минимум семь важных дел, которые нужно успеть совершить.

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