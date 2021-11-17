Lexus готовит субкомпактный кроссовер

Портал BestCarWeb, специализирующийся на инсайдерской информации о новинках японских марок, опубликовал первый рендер будущего субкомпактного кроссовера Lexus, который по размерам будет сопоставим с Toyota Aygo X. По данным издания, в основу модели ляжет платформа TNGA-B, длина автомобиля не превысит четырех метров, кузов сделают пятидверным, а дизайном экстерьера новинка будет напоминать концепт-кар LF-SA шестилетней давности.

Фото: © BestCarWeb.jp © BestCarWeb.jp

Будущую модель Lexus построят на той же архитектуре, что и кроссовер Toyota Aygo X, который появится на рынке раньше. Скорее всего, габариты Aygo X и кроссовера Lexus будут сопоставимы: длина составит 3,7 метра, высота — 1,5 метра, а колесная база — 2,43 метра.

Концепт-кар Lexus LF-SA 2015 года

По инсайдерским данным, субкомпакт Lexus получит гибридную силовую установку на базе 1,5-литрового трехцилиндрового мотора, а цены на кроссовер будут начинаться от двух миллионов иен (примерно 1,3 миллиона рублей по нынешнему курсу).

В отличие от шоу-кара LF-SA 2015 года, новинка получит более скромный дизайн экстерьера и будет пятидверной. Она сохранит радиаторную решетку узнаваемой формы и зауженную оптику, а на порогах и колесных арках появится защитный пластиковый обвес, предполагают журналисты.