Дизайнер показал конкурента «Теслы» от АвтоВАЗа

Электрокары – не совсем чуждая сфера для АвтоВАЗа. Еще десять лет назад отечественный производитель запустил сборку Lada El Lada на базе Kalina, а в 2016 году представил прототип седана Vesta с электромотором. Правда, тираж «батарейной» El Lada ограничился сотней экземпляров, а Vesta EV и вовсе не обрела серийное воплощение. Дизайнеры Quto.ru показали, что получилось бы, если бы АвтоВАЗ решил представить еще один электрокар, соответствующий современным трендам.

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За основу дизайнер Никита Чуйко взял обтекаемый кузов Tesla Model 3. У «Теслы» также позаимствованы оформление колесных дисков и «утопленные» в кузов дверные ручки. А вот оптика у модели своя: росчерки матричных фар, разделенные полосой во всю ширину передка, имитируют Х-образный «вазовский» дизайн. Им вторят знакомые выштамповки по бокам. На корме имеется небольшой спойлер – меньше, чем у Model 3 – и зауженные фонари.

Quto

Мотором с электрической «Ладой» мог бы поделиться концерн Renault: редакция Quto считает, что модели подошел бы двигатель от батарейного «каблучка» Kangoo E-Tech Electric, дебютировавшего в ноябре. Фургон оснастили 122-сильным (245 Нм) агрегатом и батареей емкостью 45 киловатт-часов, обеспечивающей до 300 километров хода по циклу WLTP.