Дизайнер показал конкурента «Теслы» от АвтоВАЗа

Электрокары – не совсем чуждая сфера для АвтоВАЗа. Еще десять лет назад отечественный производитель запустил сборку Lada El Lada на базе Kalina, а в 2016 году представил прототип седана Vesta с электромотором. Правда, тираж «батарейной» El Lada ограничился сотней экземпляров, а Vesta EV и вовсе не обрела серийное воплощение. Дизайнеры Quto.ru показали, что получилось бы, если бы АвтоВАЗ решил представить еще один электрокар, соответствующий современным трендам.
За основу дизайнер Никита Чуйко взял обтекаемый кузов Tesla Model 3. У «Теслы» также позаимствованы оформление колесных дисков и «утопленные» в кузов дверные ручки. А вот оптика у модели своя: росчерки матричных фар, разделенные полосой во всю ширину передка, имитируют Х-образный «вазовский» дизайн. Им вторят знакомые выштамповки по бокам. На корме имеется небольшой спойлер – меньше, чем у Model 3 – и зауженные фонари.
Мотором с электрической «Ладой» мог бы поделиться концерн Renault: редакция Quto считает, что модели подошел бы двигатель от батарейного «каблучка» Kangoo E-Tech Electric, дебютировавшего в ноябре. Фургон оснастили 122-сильным (245 Нм) агрегатом и батареей емкостью 45 киловатт-часов, обеспечивающей до 300 километров хода по циклу WLTP.
Сам АвтоВАЗ действительно не собирается останавливаться на El Lada и Vesta EV. Как сообщал летом глава автогиганта Николя Мор, к 2028 году планируется начать выпуск автомобилей Lada на новой «зеленой» платформе: в их числе будут как машины на бензине и природном газе, так и электрокары.