Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+7° в 
USD 72.82EUR 82.36
Войти в почту

Как мог бы выглядеть новейший электрокар с шильдиком Lada

Motor.ru
4 часа назад

Электрокары – не совсем чуждая сфера для АвтоВАЗа. Еще десять лет назад отечественный производитель запустил сборку Lada El Lada на базе Kalina, а в 2016 году представил прототип седана Vesta с электромотором. Правда, тираж «батарейной» El Lada ограничился сотней экземпляров, а Vesta EV и вовсе не обрела серийное воплощение. Дизайнеры Quto.ru показали, что получилось бы, если бы АвтоВАЗ решил представить еще один электрокар, соответствующий современным трендам.

Дизайнер показал конкурента «Теслы» от АвтоВАЗа
Фото: © Quto© Quto

За основу дизайнер Никита Чуйко взял обтекаемый кузов Tesla Model 3. У «Теслы» также позаимствованы оформление колесных дисков и «утопленные» в кузов дверные ручки. А вот оптика у модели своя: росчерки матричных фар, разделенные полосой во всю ширину передка, имитируют Х-образный «вазовский» дизайн. Им вторят знакомые выштамповки по бокам. На корме имеется небольшой спойлер – меньше, чем у Model 3 – и зауженные фонари.

Quto

Мотором с электрической «Ладой» мог бы поделиться концерн Renault: редакция Quto считает, что модели подошел бы двигатель от батарейного «каблучка» Kangoo E-Tech Electric, дебютировавшего в ноябре. Фургон оснастили 122-сильным (245 Нм) агрегатом и батареей емкостью 45 киловатт-часов, обеспечивающей до 300 километров хода по циклу WLTP.

Сам АвтоВАЗ действительно не собирается останавливаться на El Lada и Vesta EV. Как сообщал летом глава автогиганта Николя Мор, к 2028 году планируется начать выпуск автомобилей Lada на новой «зеленой» платформе: в их числе будут как машины на бензине и природном газе, так и электрокары.

Бортжурнал,Tesla Model 3,Renault,Tesla,Lada,Николя Мор,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители