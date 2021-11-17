Когда инспектор ГИБДД вправе снять номера с автомобиля

Еще несколько лет назад возможность снять регистрационный знак инспектором была закреплена в КоАП РФ. В документе был прописан ряд нарушений, за которые водитель мог лишиться номеров, пишет aif.ru. В их числе, к примеру, были повреждения выхлопной системы и загрязнение окружающей среды, незаконная тонировка стекол или же отсутствие техосмотра.
Почему эту меру воздействия отменили? Осенью 2013 года законодательство упростило процедуру изготовления дубликатов регистрационных знаков. Появилась возможность сделать их за полчаса в любой аккредитованной организации. В то время как раньше нужно было обращаться с заявлением в ГИБДД и долго ждать. В итоге эта мера пресечения стала бессмысленной.
Однако возможность задержать транспортное средство у инспектора ГИБДД сохранилась. Выглядит это несколько по-другому. Автомобиль перемещается на специализированную стоянку и хранится там до устранения нарушения.
Причины, по которым машина может быть задержана, прописаны законодательно. В их числе - управление автомобилем в нетрезвом виде, неисправная тормозная система и рулевое управление, отсутствие у водителя регистрационных документов на автомобиль или же лишение его права управления.
Одна причина, по которой инспектор ГИБДД может снять с автомобиля регистрационные знаки, сохранилась. Если владелец машины умер, а управляют ей родственники, не вступившие в наследство, то номера могут снять.
С момента смерти человека все его документы теряют юридическую силу - в том числе, полис ОСАГО или КАСКО, свидетельство о регистрации транспортного средства, ПТС. Автомобиль эксплуатироваться не может. Поэтому родственники должны снять его с регистрации, а затем обратиться к нотариусу для оформления наследства.
На практике не все ждут положенные полгода. Некоторые автомобилисты выезжают на дорогу на еще не унаследованном автомобиле, а затем попадаются инспекторам. В этом случае с машины могут не только снять номера, то и изъять свидетельство о регистрации транспортного средства.
До вступления в наследство родственник умершего не сможет поставить автомобиль на учет. Когда нужные документы будут у него на руках, он в течение 10 дней должен будет переоформить машину на себя в ГИБДД, а затем спокойно пользоваться ей.
В этом году с регистрации было снято более 300 тысяч подобных автомобилей, владельцы которых умерли, а родственники продолжали ездить.