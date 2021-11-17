Когда инспектор ГИБДД вправе снять номера с автомобиля

Еще несколько лет назад возможность снять регистрационный знак инспектором была закреплена в КоАП РФ. В документе был прописан ряд нарушений, за которые водитель мог лишиться номеров, пишет aif.ru. В их числе, к примеру, были повреждения выхлопной системы и загрязнение окружающей среды, незаконная тонировка стекол или же отсутствие техосмотра.

Фото: ТАСС ТАСС

Почему эту меру воздействия отменили? Осенью 2013 года законодательство упростило процедуру изготовления дубликатов регистрационных знаков. Появилась возможность сделать их за полчаса в любой аккредитованной организации. В то время как раньше нужно было обращаться с заявлением в ГИБДД и долго ждать. В итоге эта мера пресечения стала бессмысленной.

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Однако возможность задержать транспортное средство у инспектора ГИБДД сохранилась. Выглядит это несколько по-другому. Автомобиль перемещается на специализированную стоянку и хранится там до устранения нарушения.

Причины, по которым машина может быть задержана, прописаны законодательно. В их числе - управление автомобилем в нетрезвом виде, неисправная тормозная система и рулевое управление, отсутствие у водителя регистрационных документов на автомобиль или же лишение его права управления.

Одна причина, по которой инспектор ГИБДД может снять с автомобиля регистрационные знаки, сохранилась. Если владелец машины умер, а управляют ей родственники, не вступившие в наследство, то номера могут снять.

С момента смерти человека все его документы теряют юридическую силу - в том числе, полис ОСАГО или КАСКО, свидетельство о регистрации транспортного средства, ПТС. Автомобиль эксплуатироваться не может. Поэтому родственники должны снять его с регистрации, а затем обратиться к нотариусу для оформления наследства.

На практике не все ждут положенные полгода. Некоторые автомобилисты выезжают на дорогу на еще не унаследованном автомобиле, а затем попадаются инспекторам. В этом случае с машины могут не только снять номера, то и изъять свидетельство о регистрации транспортного средства.

До вступления в наследство родственник умершего не сможет поставить автомобиль на учет. Когда нужные документы будут у него на руках, он в течение 10 дней должен будет переоформить машину на себя в ГИБДД, а затем спокойно пользоваться ей.