"Калашников" запатентовал четырехдверный электромобиль

Концерн "Калашников" оформил охранные документы на свой электромобиль UV-4, предназначенный для потребительского рынка. Патенты на экстерьер и интерьер разработки выложены в открытый доступ в базе Федерального института промышленной собственности.

Фото: Роспатент Роспатент

Авторами внешнего вида машины заявлены шесть специалистов компании: Перевозчиков, Галицин, Рябов, Савельев, Скорняков и Максимов, салона - два человека: Колосов и Семенов.

Длина, ширина, высота машины - 3400, 1500 и 1700 мм соответственно. Она оснащена электромотором мощностью 50 кВт (68 л.с.). Максимальная скорость - 80 км/ч, запас хода - до 150 км, снаряженная масса - 650 кг.

У Иж UV-4 - каркасно-панельная конструкция кузова, несущая рама сварена из стальных труб, а наружные панели сделаны из пластика. Здесь четыре двери и четыре места в салоне.

Напомним, четырехдверный UV-4 впервые представили в 2019 году, помимо прочего он оснащен кондиционером, отопителем салона, регулируемой подвеской.

До сих пор выпущено только небольшое количество опытных UV-4, предполагается ли серийный выпуск разработки - неизвестно.