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Дизайнер представил свой концепт новой модели Lada

Газета.Ru
1 час назад

Художник представил, как мог бы выглядеть современный электрокар марки Lada. Рендеры с автомобилем, внешне схожим с Tesla Model 3, опубликовал портал Quto.ru.

Дизайнер представил свой концепт новой модели Lada
Фото: Никита Чуйко/Quto.ruНикита Чуйко/Quto.ru

Авторы дизайна рассказали, что отдельные детали автомобиля, включая оптику и выштамповки по бокам, выполнены в фирменном «X-стиле». Автомобиль получил электрические дверные ручки, которые «прячутся» в кузов, и диски в стиле Tesla.

В качестве силовой установки для такой Lada предлагается использовать электромотор от нового «каблучка» Kangoo E-Tech Electric производства Renault-Nissan, который начнут продавать в Европе весной 2022 года. Автомобиль способен преодолеть до 300 км на одном заряде батареи.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует наладить серийное производство электромобилей в России и к 2030 году довести объем их выпуска до 10%.

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