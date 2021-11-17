Дизайнер представил свой концепт новой модели Lada

Художник представил, как мог бы выглядеть современный электрокар марки Lada. Рендеры с автомобилем, внешне схожим с Tesla Model 3, опубликовал портал Quto.ru.

Фото: Никита Чуйко/Quto.ru Никита Чуйко/Quto.ru

Авторы дизайна рассказали, что отдельные детали автомобиля, включая оптику и выштамповки по бокам, выполнены в фирменном «X-стиле». Автомобиль получил электрические дверные ручки, которые «прячутся» в кузов, и диски в стиле Tesla.

В качестве силовой установки для такой Lada предлагается использовать электромотор от нового «каблучка» Kangoo E-Tech Electric производства Renault-Nissan, который начнут продавать в Европе весной 2022 года. Автомобиль способен преодолеть до 300 км на одном заряде батареи.