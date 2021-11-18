Как начинающим водителям сэкономить на КАСКО

Директор направления по управлению портфелем каско СК «Росгосстрах» Ольга Асташкина рассказала, что начинающим водителям рекомендуется не «перегружать» полис КАСКО. Слова специалиста приводит РИА «Новости».

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Она напомнила, что часто для молодых водителей покупка страховки сильно отражается на стоимости владения автомобилем.

«Начинающим рекомендуется не «перегружать» полис дополнительными опциями и, если модель авто не относится к часто угоняемым, не страховать GAP [Guaranteed Asset Protection — гарантия сохранения цены автомобиля]», — заявила Асташкина.

Она также рекомендовала не выбирать опцию «без ограничения лиц, допущенных к управлению», лучше вписать водителя, который будет забирать машину и управлять ею до получения владельцем водительского удостоверения. Разумеется, себя как хозяина авто тоже нужно будет включить в число допущенных, но это все равно выйдет дешевле, отмечает страховой специалист.

Другой способ экономии на КАСКО — использование безусловной франшизы, то есть готовность владельца автомобиля разделить со страховщиком финансовую ответственность при страховом случае. Это подразумевает оплату части ремонта или получение возмещения, уменьшенного на ту же сумму.