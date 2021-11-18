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Начинающим водителям рассказали, как сэкономить на КАСКО

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Директор направления по управлению портфелем каско СК «Росгосстрах» Ольга Асташкина рассказала, что начинающим водителям рекомендуется не «перегружать» полис КАСКО. Слова специалиста приводит РИА «Новости».

Как начинающим водителям сэкономить на КАСКО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она напомнила, что часто для молодых водителей покупка страховки сильно отражается на стоимости владения автомобилем.

«Начинающим рекомендуется не «перегружать» полис дополнительными опциями и, если модель авто не относится к часто угоняемым, не страховать GAP [Guaranteed Asset Protection — гарантия сохранения цены автомобиля]», — заявила Асташкина.

Она также рекомендовала не выбирать опцию «без ограничения лиц, допущенных к управлению», лучше вписать водителя, который будет забирать машину и управлять ею до получения владельцем водительского удостоверения. Разумеется, себя как хозяина авто тоже нужно будет включить в число допущенных, но это все равно выйдет дешевле, отмечает страховой специалист.

Другой способ экономии на КАСКО — использование безусловной франшизы, то есть готовность владельца автомобиля разделить со страховщиком финансовую ответственность при страховом случае. Это подразумевает оплату части ремонта или получение возмещения, уменьшенного на ту же сумму.

«В среднем франшиза в 30 тыс. рублей позволяет сэкономить 15% от стоимости страховки», — сказала Асташкина.

Бортжурнал,Росгосстрах,РИА Новости,
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