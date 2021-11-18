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Обновленный кроссовер Nissan X-Trail получил трехцилиндровый 204-сильный турбомотор

Car.ru
1 час назад

Автопроизводитель Nissan, специально для рынка США, провел презентацию обновленного кроссовера X-Trail. Автомобиль оборудовали турбомотором.

Обновленный Nissan X-Trail получил трехцилиндровый турбомотор
Фото: Car.ruCar.ru

В США, привычный для граждан России X-Trail, носит другое название - Rogue. Модель новой генерации была представлена на местном рынке год назад, но сейчас производитель решил провести обновление моторной гаммы. Ранее кроссовер предлагали в продаже только с бензиновым двигателем на 2.5 литра мощностью 184 л.с.

Атмосферный мотор остался в прошлом - ему на смену пришел 3-цилиндровый турбированный на 1.5 литра. Он дополнен системой изменения степени сжатия, а его мощность составляет 204 л.с.

Работает новая силовая установка вместе с вариатором Xtronic, который тоже сменил поколение. Известно, что кроссовер на рынке США будет предлагаться не только с передним, но и с полным приводом. По технической документации, расход топлива с турбомотором составляет 7.1 литра на 100 км.

Уже этой зимой кроссоверы официально поступят в продажу. В США стоимость X-Trail начинается от 26 700 долларов - 1 930 000 рублей. В России обновление может появиться только к концу следующего года.

Бортжурнал,Nissan X-Trail,Nissan,
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