«Сведу с дилером»: выявлена новая схема покупки авто без допов

На фоне дефицита машин, навязывания допоборудования и услуг автодилерами в России активизировались посредники, предлагающие за небольшое вознаграждение возможность купить автомобили без переплаты еще на этапе бронирования автомобиля дилером у дистрибьютора, выяснила «Газета.Ru». Такая сделка имеет все признаки мошенничества и несет много рисков, а в случае обмана виновных будет очень сложно привлечь к суду, объясняют эксперты.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

На сайтах бесплатных объявлений появились предложения о помощи в покупке новых автомобилей без дилерских наценок и дополнительного оборудования, обратила внимание «Газета.Ru». За плату в 20-50 тыс. рублей посредники предлагают подобрать подходящие варианты популярных моделей и обеспечить их продажу дешевле, чем при самостоятельной покупке в автосалоне.

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Они заверяют, что имеют доступ к дистрибьюторским базам, где дилеры выкупают автомобили, соответственно их помощь заключается в том, чтобы забронировать авто под человека еще до отгрузки в конкретный автосалон — так исключается дилерская накрутка. Один из таких посредников, представившийся Михаилом, заверил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», что дефицит машин на российском рынке сильно преувеличен.

«Нужно смотреть автомобиль, который находится в поставке, пока еще он в автосалон не приехал. Когда приедет – мы уже ничего сделать не сможем, автомобиль будет с «допами», — рассказал посредник, — бронировать автомобиль можно у любого официального дилера. Я пришлю вам ссылку на конкретный автомобиль, вы придете, назовете конкретный VIN и сможете его оплатить».

Автомобиль будет забронирован по пути и цена будет фиксированная, обещает посредник, оценивший свои услуги в 20 тыс. рублей. В случае необходимости он пообещал оформить эту услугу: закрепить договором, — либо совершить сделку «под честное слово». Договор с дилером при этом предлагается заключать конечному покупателю.

«Машины есть, стоят и ждут, а дефицит в основном создан искусственно. На заводах и стоянках стоят отгруженные машины.

Но когда-то рынок должен прорваться. Откровенно говоря, если вам не горит сейчас брать новую машину, рекомендую отложить покупку на март-апрель», — подытожил Михаил, — Сейчас чем дешевле автомобиль, тем труднее его достать. Например, Hyundai Creta и Santa Fe, Kia Rio – вообще гиблое дело».

Другой посредник, специализирующийся на автомобилях BMW, рассказал, что готов обеспечить наилучший по цене вариант со скидкой от той суммы, которую назовут в салоне клиенту «с улицы».

«В первую очередь нужна определенность по модели и комплектации.

Автомобиль будет от официального дилера, если вас все устроит, встречаемся в салоне, помогаем все оформить.

После того, как оформим автомобиль, рассчитаемся с вами. К примеру, за BMW X3 50 тыс. рублей будут стоить наши услуги», — объясняет собеседник.

Рекламируя свои услуги, посредник отмечает, что в этом месяце помог клиенту купить BMW X5 на 1 млн рублей дешевле, чем предлагали в официальном автосалоне.

Еще один автор подобного объявления, представившийся Николаем, не смог назвать окончательную стоимость посреднических услуг при подборе автомобиля марки Kia, но оценил их в 20-30% от выгоды, полученной клиентом от покупки машины.

«Рынок сейчас бешеный, накрутки дилеров идут просто «на кузов» — плюс 150, 200-300 тыс. рублей. Мне важно понять, какая комплектация вас интересует, какие варианты вы уже нашли. От этой разницы, между вашим вариантом и тем, что найдем мы вместе, будем считать мое вознаграждение, — говорит он. — Можно найти машину и в кредит, и за наличные. «Допов» сверху не накрутят, я могу это все проконтролировать».

Расчет за услуги посредник также предложил произвести после подбора окончательного варианта и при необходимости оформить их как договор между физическими лицами.

Эксперты предупреждают, что подобные услуги из интернета могут нести для клиентов большие риски. Кроме того, подобные «серые» схемы отслеживаются и самими дилерскими компаниями.

«В любом месте, где сотрудник может что-то дополнительно заработать, есть люди, которые будут пытаться это делать. Коррупцию мы не можем победить глобально, поэтому она существует в таком виде, — отметил в беседе с «Газетой.Ru» основатель проекта «Автомаркетолог» и экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. — Теоретически есть вероятность, что какой-то из сотрудников дилера может через подставных лиц это делать, но де-факто система контроля продаж у дилеров выстроена четко».

Сотруднику дилерского центра трудно будет объяснить своему руководству, почему он продал кому-то машину с гораздо меньшей выгодой, без допоборудования и финуслуг. Среди таких объявлений могут оказаться настоящие, но в большинстве случаев клиент рискует остаться и без денег, и без машины, добавляет Мосеев. Каждый такой случай нужно рассматривать в отдельности, и велики риски нарваться на мошенников, соглашается руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Конечно, такая схема может быть мошеннической.

Нужно смотреть, как происходят расчеты. Если расчет происходит через человека, который это предлагает – это очень большие риски, — говорит Шелков «Газете.Ru». — Никто из сторонних людей не может купить у дилера автомобиль дешевле – даже скидка от представительства для какой-либо знаменитости может составить считанные проценты — 3-5% максимум».

Подобные посреднические схемы находятся в «серой» зоне и трудно поддаются судебной защите, отмечает в свою очередь адвокат, старший партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры» Борис Башилов.

«Я всегда к таким историям отношусь настороженно – особенно если в агентском договоре будет предусмотрено, что агент, предлагающий такие услуги, получит от вас деньги и обяжется их внести дилеру. Деньги он получит, не внесет, и где потом его искать? — отмечает Башилов в беседе с «Газетой.Ru», — В любом случае нужно понимать, что в таких отношениях больше понятийного, чем правового, а понятийные истории очень сложно поддаются судебной защите».

Статус такого посредника непонятен, и если по результатам его действий и коммерческих взаимоотношений с сотрудниками дилерского центра начнется служебная проверка, в этой деятельности могут выявить признаки коммерческого подкупа, добавляет адвокат.