Lada Vesta Sport стали продавать за 1,8 млн рублей

Цена Lada Vesta Sport в одном из московских дилерских центров выросла почти до 1,8 млн рублей. Снимок с перечнем оснащения и стоимостью седана опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

Фото: Lada Lada

Дилерский центр продает Vesta Sport за 1,75 млн рублей — это на 468 тыс. руб. больше заявленной «АвтоВАЗом» цены. В список дополнительного оснащения от дилера входят тонировка, защита картера, ковры, защитная сетка и прочее.