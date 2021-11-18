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Lada Vesta Sport стали продавать за 1,8 млн рублей

Газета.Ru
23 минуты назад

Цена Lada Vesta Sport в одном из московских дилерских центров выросла почти до 1,8 млн рублей. Снимок с перечнем оснащения и стоимостью седана опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

Lada Vesta Sport стали продавать за 1,8 млн рублей
Фото: LadaLada

Дилерский центр продает Vesta Sport за 1,75 млн рублей — это на 468 тыс. руб. больше заявленной «АвтоВАЗом» цены. В список дополнительного оснащения от дилера входят тонировка, защита картера, ковры, защитная сетка и прочее.

Автомобиль продается в топовом исполнении Luxe EnjoY Pro с мультимедийной системой, которую «АвтоВАЗ» начал устанавливать на машины в этом году. Минимальная розничная цена такой Vesta Sport, согласно официальным прайс-листам Lada, составляет 1,28 млн рублей.

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