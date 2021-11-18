Как разморозить лобовое стекло и "дворники"

Проблема обледеневших или заснеженных лобового стекла и "дворников" станет актуальной в самое ближайшее время, а в каких-то регионах водители уже вовсю заняты ее решением. Специалисты рассказали о незамысловатых способах разморозить стекло и стеклоочистители автомобиля.
Если за ночь не произошло природных катаклизмов, то тонкий лед должен поддаться. Самое главное правило здесь – не применяйте силу и не предпринимайте попыток оторвать дворники от стекла, предостерегает портал "За рулем". Первой порвется резиновая лента.
Растопить лед поможет качественная "незамерзайка". Только не включайте в этом случае штатный омыватель, если дворники автоматически начинают работать после его включения – примерзшие щетки должны оставаться неподвижными. Полейте лобовое стекло и через пару минут протрите его тряпкой.
Но она не должна быть горячей – от резкого перепада температур лобовое стекло может просто треснуть. Также не следует поливать дворники теплой водой из чайника. Если на улице мороз, то ледяной слой от этого только увеличится.
Сразу же направляйте поток воздуха на стекло. При постепенном прогреве оно не треснет, а дворники со временем освободятся из "ледяного плена". Электрообогрев ветрового стекла облегчит задачу и существенно ускорит процесс. Но здесь есть нюанс – стекло может треснуть, если подать горячий воздух после того, как двигатель прогрелся.
Если условия позволяют доехать до паркинга без работающих "дворников", то стоит воспользоваться этой возможностью. Ледяная хватка в тепле ослабнет, и вы освободите дворники, пошатав их аккуратно руками.
Главное правило – не включайте замороженные "дворники". Они останутся без движения, а вот предохранитель и мотор могут сгореть.