Как разморозить лобовое стекло и "дворники"

Проблема обледеневших или заснеженных лобового стекла и "дворников" станет актуальной в самое ближайшее время, а в каких-то регионах водители уже вовсю заняты ее решением. Специалисты рассказали о незамысловатых способах разморозить стекло и стеклоочистители автомобиля.

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Пошевелите "дворниками"

Если за ночь не произошло природных катаклизмов, то тонкий лед должен поддаться. Самое главное правило здесь – не применяйте силу и не предпринимайте попыток оторвать дворники от стекла, предостерегает портал "За рулем". Первой порвется резиновая лента.

Полейте стекло зимней "омывайкой"

Растопить лед поможет качественная "незамерзайка". Только не включайте в этом случае штатный омыватель, если дворники автоматически начинают работать после его включения – примерзшие щетки должны оставаться неподвижными. Полейте лобовое стекло и через пару минут протрите его тряпкой.

Положите на стекло теплую грелку

Но она не должна быть горячей – от резкого перепада температур лобовое стекло может просто треснуть. Также не следует поливать дворники теплой водой из чайника. Если на улице мороз, то ледяной слой от этого только увеличится.

Запустите двигатель

Сразу же направляйте поток воздуха на стекло. При постепенном прогреве оно не треснет, а дворники со временем освободятся из "ледяного плена". Электрообогрев ветрового стекла облегчит задачу и существенно ускорит процесс. Но здесь есть нюанс – стекло может треснуть, если подать горячий воздух после того, как двигатель прогрелся.

Спуститесь в подземный паркинг

Если условия позволяют доехать до паркинга без работающих "дворников", то стоит воспользоваться этой возможностью. Ледяная хватка в тепле ослабнет, и вы освободите дворники, пошатав их аккуратно руками.