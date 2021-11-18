Представлена новая Toyota Tundra с короткой кабиной

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялся дебют новой версии Toyota Tundra третьего поколения: если в сентябре японская марка рассекретила только пикап с большой двухрядной кабиной, но теперь показали и вариант с короткой кабиной Double Cab. У такого автомобиля четыре двери и два ряда сидений, однако задняя часть укорочена на 21 сантиметр. Зато у него самый вместительный грузовой отсек, его внутренняя длина достигает 2,45 метра.

Фото: Autohome.com.cn Autohome.com.cn

Tundra нового поколения появится в салонах американских дилеров в декабре, причем, по всей видимости, сразу в двух вариантах, Double Cab и CrewMax. У представленной в Лос-Анджелесе версии с короткой кабиной иные подлокотники и рукоятки задних дверей, а габаритная длина такой Тундры достигает 6,4 против. В США пикап предложат в простых комплектациях SR, SR5 и Limited. Двигатель всего один: бензиновый турбомотор V6 объемом 3,4 литра мощностью 394 лошадиных сил в тандеме с десятидиапазонным автоматом. Привод — задний либо полный с понижающей передачей.

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«Заряженное» исполнение TRD Pro пикапу с короткой кабиной не положено, зато для него подготовили дизайн-пакет TRD Sport с другим узором сетки радиаторной решетки и корпусами наружных зеркал под цвет кузова.

Что же касается Tundra CrewMax, то такой пикап доступен не только с V6, но и с бензиноэлектрической установкой i-Force Max мощностью 443 лошадиные силы. Она состоит из бензиновой «шестерки» объемом 3,4 литра и электромотора, встроенного между двигателем. Электромотор питает батарея, расположенная под задним диваном, а одного заряда хватает на 29 километров при движении только на электротяге.