Представлена новая Toyota Tundra с короткой кабиной

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялся дебют новой версии Toyota Tundra третьего поколения: если в сентябре японская марка рассекретила только пикап с большой двухрядной кабиной, но теперь показали и вариант с короткой кабиной Double Cab. У такого автомобиля четыре двери и два ряда сидений, однако задняя часть укорочена на 21 сантиметр. Зато у него самый вместительный грузовой отсек, его внутренняя длина достигает 2,45 метра.
Tundra нового поколения появится в салонах американских дилеров в декабре, причем, по всей видимости, сразу в двух вариантах, Double Cab и CrewMax. У представленной в Лос-Анджелесе версии с короткой кабиной иные подлокотники и рукоятки задних дверей, а габаритная длина такой Тундры достигает 6,4 против. В США пикап предложат в простых комплектациях SR, SR5 и Limited. Двигатель всего один: бензиновый турбомотор V6 объемом 3,4 литра мощностью 394 лошадиных сил в тандеме с десятидиапазонным автоматом. Привод — задний либо полный с понижающей передачей.
«Заряженное» исполнение TRD Pro пикапу с короткой кабиной не положено, зато для него подготовили дизайн-пакет TRD Sport с другим узором сетки радиаторной решетки и корпусами наружных зеркал под цвет кузова.
Что же касается Tundra CrewMax, то такой пикап доступен не только с V6, но и с бензиноэлектрической установкой i-Force Max мощностью 443 лошадиные силы. Она состоит из бензиновой «шестерки» объемом 3,4 литра и электромотора, встроенного между двигателем. Электромотор питает батарея, расположенная под задним диваном, а одного заряда хватает на 29 километров при движении только на электротяге.
Стоимость Toyota Tundra третьего поколения пока не объявлена, однако, по прогнозам, модель будет стоить от 36 тысяч до 60 тысяч долларов (2,6-4,4 миллиона рублей), тогда как дореформенный пикап можно приобрести в США за 34 тысячи долларов (почти 2,5 миллиона рублей). Для сравнения, ближайшие конкуренты, Ford F-150 и Ram 1500, стоят от 33,5 тысячи и 36,3 тысячи долларов соответственно.