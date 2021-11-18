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Skoda показала недорогой седан Slavia, который придет на смену Rapid

Motor.ruиещё 2
2 часа назад

Компания Skoda рассекретила новый седан Slavia, разработанный в рамках стратегии India 2.0: его будут собирать в Индии (причем заявлен уровень локализации 95 процентов) и продавать в других развивающихся стран — каких именно, не сообщается. Пока представлен вариант для индийского рынка: в модельной линейке марки Slavia заменит другой бюджетный седан, модель Rapid, и поступит к местным дилерам в первом квартале 2022 года.

Skoda показала недорогой седан, который заменит Rapid
Фото: Motor.ruMotor.ru

Slavia сконструировали не с нуля: за основу взяли Volkswagen Virtus четырехлетней давности, который продается в Бразилии, и разработали дизайн в современной стилистике чешской марки, в результате чего Slavia приобрела черты Fabia нового поколения. В основе модели лежит платформа MQB-A0-IN с полузависимой задней подвеской, а по габаритам четырехдверка превосходит Octavia первого поколения: длина более 4,54 метра, а колесная база равна 2,65 метра. Объем багажника составляет 521 литр.

Skoda
Skoda

В салоне Slavia тоже прослеживаются черты актуальной Fabia — архитектура передней панели, одинаковые медные акценты, круглые дефлекторы воздуховодов, та же виртуальная «приборка» и дисплей-планшет мультимедийной системы диагональю до 10 дюймов. Также для топовой Slavia предусмотрены камера заднего вида, климат-контроль с сенсорным пультом управления, люк и вентиляция передних сидений. Базовые версии оснащены проще: аналоговая панель приборов, кондиционер и семидюймовый экран информационно-развлекательной системы.

В Индии модель предложат с двумя моторами на выбор: 1.0 TSI мощностью 115 лошадиных сил и 1.5 TSI, который развивает 150 сил. В первом случае двигатель работает в паре с «механикой» либо шестиступенчатым автоматом, а во втором — с той же механической коробкой передач или семиступенчатым «роботом» DSG.

Цены на модель пока не объявлены, однако известно, что ее основными конкурентами в Индии станут Honda City и Hyundai Verna, который в пересчете на рубли стоят около 1 миллиона. Скорее всего, стоимость Skoda Slavia окажется на том же уровне.

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