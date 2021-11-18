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В России выросли цены на все модели Renault

Wroom.ru
2 часа назад

Компания Renault увеличила рекомендованные цены на весь модельный ряд в России.

В России выросли цены на все модели Renault
Фото: WroomWroom

Прибавка составила 13-23 тысячи рублей. Так, кроссовер Renault Kaptur стал дороже на 21 тысячу рублей и теперь продается по цене от 1 241 000 рублей.

Минимальная прибавка, 13 тысяч рублей, зафиксирована у седана Renault Logan и его приподнятой версии Logan Stepway, и теперь автомобили доступны как минимум за 747 000 и 894 000 рублей соответственно. Больше всего подорожал кроссовер Renault Arkana, который теперь предлагается за 1 329 000 рублей, что на 23 тысячи больше прежней цены.

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