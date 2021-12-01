Галоген, ксенон, светодиоды: в чем разница и что лучше?

Лампы головного света в автомобиле должны качественно освещать дорожное полотно, не создавая при этом сильных бликов и не ослепляя встречных автомобилистов. На сегодняшний широко распространены три вида лампочек – светодиодные, ксеноновые и галогенные. У каждого из этих типов есть свои плюсы и минусы, знать о которых автомобилистам нужно знать заранее.

Светодиодные фары в последнее время пользуются все большей популярностью – многие автомобили изначально идут со штатными LED фарами. Диоды светят ярче и служат дольше – для них некритичны вибрации. А благодаря меньшему размеру световых элементов, дизайн светодиодных фар почти ничем не ограничен. К недостаткам можно отнести высокую стоимость, если речь идет о качественном исполнении, и необходимость хорошего охлаждения. Если же Вы решили поставить светодиодные лампы вместо штатного галогена, то нужно помнить, что в нашей стране на дорогах общего пользования использовать их запрещено.

Ксеноновые лампы обеспечивают очень высокую яркость, надежность, долговечность и стильный свет. Однако по сравнению с LED-технологией такие лампы имеют более высокую стоимость. Для включения ксеноновой лампы необходим специальный блок управления, а это дополнительные затраты на его приобретение и услуги по установке.