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1 час назад

Галоген, ксенон, светодиоды: в чем разница и что лучше?

Лампы головного света в автомобиле должны качественно освещать дорожное полотно, не создавая при этом сильных бликов и не ослепляя встречных автомобилистов. На сегодняшний широко распространены три вида лампочек – светодиодные, ксеноновые и галогенные. У каждого из этих типов есть свои плюсы и минусы, знать о которых автомобилистам нужно знать заранее.

Галоген, ксенон, светодиоды: в чем разница и что лучше?
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Светодиодные фары в последнее время пользуются все большей популярностью – многие автомобили изначально идут со штатными LED фарами. Диоды светят ярче и служат дольше – для них некритичны вибрации. А благодаря меньшему размеру световых элементов, дизайн светодиодных фар почти ничем не ограничен. К недостаткам можно отнести высокую стоимость, если речь идет о качественном исполнении, и необходимость хорошего охлаждения. Если же Вы решили поставить светодиодные лампы вместо штатного галогена, то нужно помнить, что в нашей стране на дорогах общего пользования использовать их запрещено.

Ксеноновые лампы обеспечивают очень высокую яркость, надежность, долговечность и стильный свет. Однако по сравнению с LED-технологией такие лампы имеют более высокую стоимость. Для включения ксеноновой лампы необходим специальный блок управления, а это дополнительные затраты на его приобретение и услуги по установке.

По сравнению с ксеноновыми и светодиодными, галогенные лампы имеют самые низкие характеристики. Однако ни ксенон, ни светодиоды не могут конкурировать с такими лампами по цене, простоте конструкции и легкости монтажа. Главное, в чем галоген уступает, это относительно короткий срок службы (в среднем 500 часов).

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