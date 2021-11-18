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В 2022 году легковушки японского бренда покинут Россию

Motor.ru
1 час назад

Из линейки Honda на российском рынке исчез кроссовер Pilot: модель уже убрали с официального сайта, а у дилеров остались считанные экземпляры. Таким образом, россиянам теперь доступна только одна модель японского производителя – «младший» вседорожник CR-V. Сокращение линейки подтвердили и в пресс-службе «Хонда Мотор Рус». Дни CR-V на российском рынке тоже сочтены: последнюю партию планируют привезти весной 2022 года, после чего Honda полностью прекратит поставки лековушек.

В российской линейке Honda осталась только одна модель
Фото: © Honda© Honda

Ушедший кроссовер Honda Pilot третьего поколения предлагали в России в исполнениях Lifestyle, Executive и Premium, а цена на момент исчезновения варьировалась от 3 849 900 до 4 639 900 рублей. Кроссовер оснащался безальтернативным трехлитровым мотором V6 PI VTEC мощностью 249 лошадиных сил (294 Нм крутящего момента), работающим в паре с шестидиапазонным автоматом. С места до «сотни» Pilot разгонялся за 9,1 секунды.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по октябрь 2021 года в России было реализовано 1107 автомобилей Honda, что на 15 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года. В октябре россияне купили 108 машин марки, причем 102 из них – CR-V, и только шесть – Pilot. Однако и этот результат не худший для модели в нынешнем году: в марте на нем остановили выбор только четыре человека.

Между тем CR-V готовится к смене поколения, которая запланирована на первую половину 2022 года: в России новика уже продаваться не будет. В августе прототип кроссовера в очередной раз засняли в ходе дорожных испытаний. Внешне модель приблизится к HR-V, а в салоне могут появиться новая цифровая приборная панель и экран мультимедийной системы большего размера.

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