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Volkswagen показал новый бюджетный седан Polo Track

Car.ru
58 минут назад

Автопроизводитель Volkswagen продемонстрировал первые тизеры нового проекта. Компания планирует выпустить на рынок компактную модель.

Volkswagen показал новый бюджетный седан Polo Track
Фото: Volkswagen Volkswagen

Новый седан марки Volkswagen получит официальное название в продаже Polo Track. Известно, что на производственной площадке его готовят специально для рынка Латинской и Южной Америки. Дебют модели запланирован на 2023 год.

Сборка Volkswagen Polo Track будет налажена на предприятии в Бразилии, где сейчас выпускают автомобили Golf и Voyage. Никаких подробностей об автомобиле в компании не раскрывают. Известно, что он будет строиться на платформе MQB, которая заложена в базу большего числа моделей в линейке VW.

Polo Track будет открывать класс бюджетных транспортных средств, состоящий из 4 моделей. Они заменят локальные модели на рынке. Судя по представленному тизеру, новинка получит измененный внешний вид - она не соответствует общему оформлению Polo, который реализуется в Европе и получила рестайлинг в этом году. Известно, что компания работает над созданием версии на биотопливе.

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