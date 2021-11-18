Volkswagen показал новый бюджетный седан Polo Track

Автопроизводитель Volkswagen продемонстрировал первые тизеры нового проекта. Компания планирует выпустить на рынок компактную модель.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Новый седан марки Volkswagen получит официальное название в продаже Polo Track. Известно, что на производственной площадке его готовят специально для рынка Латинской и Южной Америки. Дебют модели запланирован на 2023 год.

Сборка Volkswagen Polo Track будет налажена на предприятии в Бразилии, где сейчас выпускают автомобили Golf и Voyage. Никаких подробностей об автомобиле в компании не раскрывают. Известно, что он будет строиться на платформе MQB, которая заложена в базу большего числа моделей в линейке VW.