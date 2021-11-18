Новая «Niva» подорожает, а ее проходимость снизится

Проект Lada Vision 3-го поколения будет реализован в 2024 году. Глава АвтоВАЗа Николя Мор в интервью французскому изданию сообщил, что внедорожник будет стоить в пределах от 12 000 до 16 000 евро, что в рублях составит 988 260 – 1 317 680 рублей по актуальному курсу.

Не исключено, что через три года курс евро по отношению к рублю возрастет. Плюс к этой цене еще около 300 000 рублей в качестве допоборудования. В итоге цена возрастет до 1 500 000 рублей.

Новая третья «Нива» - это тот же Renault Duster в обновленном формате. Оба авто базируются на одной платформе. Но Duster относится к категории кроссоверов, а «Нива» предстанет в формате внедорожника. К тому же она будет 5-дверной, 3-дверный вариант даже не рассматривается.

Отечественная новинка будет отправлена в Германию, Францию, Италию. А это значит, что автомобиль будет экологически безопасен, иначе в страны ЕС его не пустят.