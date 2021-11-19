Subaru перенесла запуск обновленного Forester

Российский офис Subaru раскрыл график выхода новинок на рынок в 2022 году. На начало следующего года отложили старт продаж обновленного Forester, позже, летом, у дилеров появится особая спецверсия XV, а следом запустят WRX нового поколения, сообщает «Автостат» со ссылкой на представительство японской марки. У Subaru нет локальной сборки в России, так что, как и прежде, все автомобили будут поставлять в страну из-за рубежа.

Фото: © Subaru © Subaru

Рестайлинговый Forester уже сертифицировали в России: новинку предложат с прежними оппозитными двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра, которые работают в связке с вариатором Lineartronic и постоянным полным приводом. В числе изменений — слегка обновленная передняя часть и модернизированный комплекс систем активной безопасности EyeSight. Цены и комплектации пока не объявлены.

Subaru WRX пятого поколения дебютировал в начале этой осени. Новинка перебралась на платформу SGP (Subaru Global Platform), получила турбомотор 2.4 (он выдает 275 лошадиных сил против 272 сил у прежнего двухлитрового агрегата) и сохранила полный привод Symmetrical AWD. Подробности о спецификации модели для России и стоимость компания озвучит ближе к запуску.

Subaru WRX нового поколения

В настоящее время японская марка представлена на нашем рынке дореформенным Forester, который стоит от 2 639 000 рублей, а также XV (рекомендованная розничная цена — от 2 659 000 рублей), Outback (от 3 929 000 рублей) и WRX/WRX STI (от 3 579 000 и от 4 749 900 рублей соответственно).