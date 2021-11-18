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Продажи Lada в Европе взлетели вверх

Газета.Ru
2 часа назад

В октябре в странах Европейского Союза реализовали в 2,5 раза больше автомобилей Lada, чем за этот же период прошлого года. Всего было продано 111 машин, следует из отчета Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

Продажи Lada в Европе взлетели вверх
Фото: LadaLada

Октябрь 2020-го отметился лишь 45 проданными авто. Положительная динамика фиксируется второй месяц подряд. В сентябре 2021-го в странах ЕС реализовали 147 новых автомобилей производства "АвтоВАЗа", что в 2,3 раза больше, чем в сентябре того года.

Машины Lada продаются в Европе хуже всех из линейки Группы Renault, ближе всех в отечественной марке находится Alpine, которая в октябре продала в два раза больше машин (222 ед.).

С начала 2021 года в Евросоюзе было продано 1266 машин Lada, что на 31,7% меньше, чем в 2020-м.

Несмотря на прекращение официальных продаж Lada в Европе, новые внедорожники Niva Travel можно приобрести в Германии. Автомобили ввозятся в Германию в частном порядке, а затем их модернизируют для того, чтобы они соответствовали экологическим требованиям ЕС.

Бортжурнал,Renault,Lada,Автоваз,ЕС,
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