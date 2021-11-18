Роскошный 86-летний американский лимузин продают в России за рекордную сумму

На сайте Авто.ру в Томске появился в продаже эксклюзивный американский четырехдверный лимузин Pierce-Arrow Enclosed Drive Limousine 1255 образца 1935 года. Премиальная машина с пробегом 42 000 километров находится в превосходном состоянии. Продавец уверяет, что все основные технические узлы сохранились в автомобиле с завода. Расстаться с уникальным экземпляром владелец готов за сто миллионов рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Лимузин построен специалистами американской компании Pierce-Arrow, которая с 1901 года занималась сборкой роскошных автомобилей. Несмотря на уникальные проекты, в начале 1930-х годов фирма прекратила существование из-за Великой депрессии. На тот момент инженеры успели построить несколько десятков эксклюзивных машин. Проект Enclosed Drive Limousine 1255 представляет собой рамную четырехдверку, оборудованную 7,5-литровым двигателем V12, отдача которого составляет 175 лошадиных сил. 2500-килограммовый заднеприводный автомобиль способен разгоняться до 145 километров в час.

Судя по фотографиям, лимузин находится в идеальном состоянии. Нетронутым кажется и салон, который выполнен из премиальных материалов, а также оборудован шторками на задних стеклах, эксклюзивными поручнями, зеркалами, а также плафонами освещения. По словам продавца, 86-летний автомобиль до сих пор укомплектован штатным мотором и механической трансмиссией.

Расстаться с роскошным лимузином владелец готов за сто миллионов рублей.