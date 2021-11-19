Какими требованиями ПДД пренебрегают водители

Весь список требований к автомобилю собран в Техрегламенте таможенного союза и обозначен в ПДД. Тем не менее многие водители закрывают глаза на некоторые пункты и без опаски нарушают их, рискуя получить постановление от сотрудника ГИБДД.

За неисправные фары полагается штраф в размере 500 рублей. Но такое недоразумение может произойти в дороге, и если водителю удастся убедить сотрудника ГИБДД, что фары вышли из строя только что, и автовладелец в данный момент едет их ремонтировать, наказания можно избежать.

К фарам предъявляется еще одно требование, они обязательно должны быть белого или желтого цвета, другие цвета, в том числе рыжие или красные исключены. За это нарушение лишают прав, а световые приборы конфискуют.

Нельзя устанавливать на авто неузаконенное дополнительное оборудование. В том числе: шноркели, лебедки, фаркопы. Исключено, чтобы установленные элементы выступали вперед относительно бампера. Все, что вне закона, нужно устранить в 10-дневный срок, иначе машину снимут с учета.

Недопустима установка колпачков на колесные диски с острыми, травмоопасными выступами.

Тонировка должна осуществляться в соответствии с установленными требованиями (светопропускание не менее 70%). За превышение норм полагается штраф в размере 500 рублей.

Спойлеры можно устанавливать лишь те, которые будут одобрены специализированной лабораторией, иначе за подобный тюнинг придется заплатить штраф.

За неработающие стеклоочистители тоже полагается штраф. Но данный нюанс далеко не всегда бросается в глаза.

Наказание предусматривается за дополнительную акустическую систему в авто: динамики, сабвуферы, усилители.