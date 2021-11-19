В Audi рассказали о новинках для рынка России

Audi в 2022 году представит в России сразу девять обновленных моделей.

Фото: Audi Audi

Так, в начале года начнутся продажи обновленного семейства RS3, включающего в себя спортивный седан и хэтчбек. Под капотом RS3 будет расположен 2,5 литровый 400 сильный турбодвигатель. Вместе с ним работает семиступенчатая коробка передач и полный привод. Для разгона до 100 километров в час требуется 3,8 секунды.

Весной 2022 года презентуют RS-модификации Q3 и Q3 Sportback. Агрессивный дизайн отличает доработанные модели от предшественников. В движение транспортные средства приводит 2,5 литровый турбоагрегат, мощность которого 400 лошадиных сил. Пару ему составляет семискоростной "робот" и полный привод.