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В Audi рассказали о новинках для рынка России в 2022 году

Car.ru
2 часа назад

Audi в 2022 году представит в России сразу девять обновленных моделей.

В Audi рассказали о новинках для рынка России
Фото: Audi Audi

Так, в начале года начнутся продажи обновленного семейства RS3, включающего в себя спортивный седан и хэтчбек. Под капотом RS3 будет расположен 2,5 литровый 400 сильный турбодвигатель. Вместе с ним работает семиступенчатая коробка передач и полный привод. Для разгона до 100 километров в час требуется 3,8 секунды.

Весной 2022 года презентуют RS-модификации Q3 и Q3 Sportback. Агрессивный дизайн отличает доработанные модели от предшественников. В движение транспортные средства приводит 2,5 литровый турбоагрегат, мощность которого 400 лошадиных сил. Пару ему составляет семискоростной "робот" и полный привод.

В третьем квартале российским покупателям стоит ожидать появления флагманского седана A8. Под капотом прячется 4,0-литровый 570 сильный твин-турбо двигатель. Также в следующем году Audi представит второе поколение R8. Известно лишь только то, что модель будет предложена в комплектациях Coupe и Spyder.

Бортжурнал,Audi,
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