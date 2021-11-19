Genesis GV70 перешел на электричество

На автосалоне в Гуанчжоу состоялась премьера электрического кроссовера Genesis Electrified GV70. От топливного собрата он отличается более лаконичной внешностью и слегка измененным салоном с заниженным центральным тоннелем. В движение новинку приводит двухмоторная силовая установка, причем по мощности и динамике батарейный вседорожник выигрывает у обычного GV70 с турбомотором V6 3.5. Запас хода по китайскому циклу CLTC — 500 километров.

Фото: © Genesis © Genesis

Опознать Genesis Electrified GV70 можно по упрощенным бамперам и глухой решетке радиатора Crest Grille с инвертированным рисунком G-Matrix, под которой приютился зарядный порт. Фирменная оптика Quad Lamps по-прежнему подчинена философии Two Lines, а салон в целом не отличается от стандартного GV70. Главное здесь — более низкий центральный тоннель, обеспечивший простор на втором ряду, эквивалентный топливному кроссоверу. В отделке применены различные экоматериалы; основной цвет — белый Glacier White.

Genesis

Genesis

Электрический GV70 предложат исключительно с полным приводом и 160-киловаттным (217,5 л.с. и 350 Нм) электромотором на каждой оси. В режиме «Спорт» комбинированная отдача установки составляет 360 киловатт (489,5 л.с.) и 700 крутящего момента, а разгон до «сотни» длится всего 4,5 секунды. Для сравнения: GV70 с турбомотором V6 3.5 (380 л.с. и 530 Нм) разгоняться до ста за 5,1 секунды. По китайскому циклу CLTC (частые ускорения и торможении, низкая средняя скорость) запас хода кроссовера составляет 500 километров, по корейскому методике — 400.

Емкость батареи не уточняется, зато известно, что она работает под напряжением 800 вольт и поддерживает зарядку мощность до 350 киловатт (восполнение энергии с 10 до 80% за 18 минут). Также Genesis Electrified GV70 получил технологию V2L (к машине можно подключить внешние потребители мощностью до 3,6 кВт), специфическую систему выбора ездовых профилей e-Terrain Mode, режим движения в одну педаль, систему активного шумоподавления ANC-R и «умную» подвеску Pre-view ECS, с помощью камеры просматривающую дорогу впереди автомобиля.