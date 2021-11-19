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Видео: 1914-сильный гиперкар Rimac за два миллиона евро разбивают в краш-тесте

Motor.ru
4 часа назад

Хорватская компания Rimac опубликовала видеоролик, в котором поделилась кадрами очередных испытаний 1914-сильного электрического гиперкара Nevera. Перед тем как разбить предсерийный экземпляр в ходе краш-теста, глава марки Мате Римац лично протестировал автомобиль стоимостью около двух миллионов евро (примерно 165 миллионов рублей по текущему курсу) по лесным дорогам хорватского пригорода.

Гиперкар за два миллиона евро разбивают в краш-тесте
Фото: © Rimac Automobili© Rimac Automobili

Перед краш-тестом глава Rimac испытал предсерийный Nevera, промчавшись за рулём гиперкара по узким лесным дорогам. Затем Мате Римац опробовал модель в процессе управляемого заноса, который исполнил в лужах грязи, после чего отправился в испытательный центр компании, где 1914-сильный электромобиль уничтожили, столкнув его с барьером.

Компания Rimac завершила испытания гиперкара Nevera для европейской сертификации. В настоящий момент марка заканчивает серию краш-тестов, которые позволят зарегистрировать электрическое купе в США. В ходе многочисленных испытаний хорватские специалисты разбили десятки гиперкаров. По словам разработчиков, представленный в ролике прототип является первой максимально приближенной версией к серийному купе, которое компания представила в июне.

В начале ноября компания Bugatti объявила о полном слиянии с производителем электрических гиперкаров Rimac. Глава объединённой марки пообещал несколько экстраординарных проектов.

Бортжурнал,Bugatti,
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