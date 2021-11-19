Рабочие простаивающего «АвтоВАЗа» подрабатывают в такси

Работники «АвтоВАЗа» вынуждены подрабатывать в такси, некоторые сотрудники переквалифицировались в дорожных рабочих. Причина в том, что частые простои на предприятии из-за нехватки электронных компонентов отражаются на зарплатах. Об этом газете «Вольный город» рассказал один из заводчан, который трудится на производстве Lada Granta.
По словам вазовца по имени Алексей, компенсация вынужденного простоя составляет 2/3 от средней зарплаты, но при этом режется премия, которая сильно влияет на итоговый доход. Также рабочие опасаются, что в будущем году индексацию могут сделать меньше обычного или сдвинуть ее на несколько месяцев, сославшись на сложную экономическую ситуацию.
«Много желающих уволиться, ведь если человек зарабатывал 30 тысяч, а сейчас, грубо говоря, 25, как ему быть? У многих ведь кредиты, да и цены в магазинах растут каждый день. Знаю, что некоторые идут вечерами таксовать и неплохой приработок имеют. Те же, кто на это не способен, считая, что свободное время надо посвящать семье, мучаются, просматривают вакансии по городу. В раздевалке рядом со мной сразу несколько шкафчиков освободилось. Говорят, что в дорожные рабочие эти люди переквалифицировались», — сказал Алексей.
«Газета.Ru» ранее выяснила, что руководство «АвтоВАЗа» пока не может спланировать работу из-за отсутствия четкого понимания об объемах поставок, а рваный ритм — остановка и повторный запуск конвейера — ведет к дополнительным убыткам.
В октябре продажи Lada в России взлетели в полтора раза относительно первого осеннего месяца и составили 25,6 тыс. автомобилей. Это на 48,7% больше, чем в предыдущем месяце, однако на 30,9% меньше, чем в октябре 2020 года. За год автомобили «АвтоВАЗа» подорожали на 9–12%.