Рабочие простаивающего «АвтоВАЗа» подрабатывают в такси

«Много желающих уволиться, ведь если человек зарабатывал 30 тысяч, а сейчас, грубо говоря, 25, как ему быть? У многих ведь кредиты, да и цены в магазинах растут каждый день. Знаю, что некоторые идут вечерами таксовать и неплохой приработок имеют. Те же, кто на это не способен, считая, что свободное время надо посвящать семье, мучаются, просматривают вакансии по городу. В раздевалке рядом со мной сразу несколько шкафчиков освободилось. Говорят, что в дорожные рабочие эти люди переквалифицировались», — сказал Алексей.