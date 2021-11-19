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Рабочие «АвтоВАЗа» вынуждены подрабатывать в такси из-за простоев

Газета.Ru
4 часа назад

Работники «АвтоВАЗа» вынуждены подрабатывать в такси, некоторые сотрудники переквалифицировались в дорожных рабочих. Причина в том, что частые простои на предприятии из-за нехватки электронных компонентов отражаются на зарплатах. Об этом газете «Вольный город» рассказал один из заводчан, который трудится на производстве Lada Granta.

Рабочие простаивающего «АвтоВАЗа» подрабатывают в такси
Фото: Игорь Агеенко/РИА «Новости»Игорь Агеенко/РИА «Новости»

По словам вазовца по имени Алексей, компенсация вынужденного простоя составляет 2/3 от средней зарплаты, но при этом режется премия, которая сильно влияет на итоговый доход. Также рабочие опасаются, что в будущем году индексацию могут сделать меньше обычного или сдвинуть ее на несколько месяцев, сославшись на сложную экономическую ситуацию.

«Много желающих уволиться, ведь если человек зарабатывал 30 тысяч, а сейчас, грубо говоря, 25, как ему быть? У многих ведь кредиты, да и цены в магазинах растут каждый день. Знаю, что некоторые идут вечерами таксовать и неплохой приработок имеют. Те же, кто на это не способен, считая, что свободное время надо посвящать семье, мучаются, просматривают вакансии по городу. В раздевалке рядом со мной сразу несколько шкафчиков освободилось. Говорят, что в дорожные рабочие эти люди переквалифицировались», — сказал Алексей.

«Газета.Ru» ранее выяснила, что руководство «АвтоВАЗа» пока не может спланировать работу из-за отсутствия четкого понимания об объемах поставок, а рваный ритм — остановка и повторный запуск конвейера — ведет к дополнительным убыткам.

В октябре продажи Lada в России взлетели в полтора раза относительно первого осеннего месяца и составили 25,6 тыс. автомобилей. Это на 48,7% больше, чем в предыдущем месяце, однако на 30,9% меньше, чем в октябре 2020 года. За год автомобили «АвтоВАЗа» подорожали на 9–12%.

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