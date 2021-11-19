В России не осталось авто Skoda дешевле миллиона рублей

Skoda в третий раз за осень скорректировала рекомендованную розничную стоимость новых автомобилей в России, в результате чего цена Rapid, самой доступной модели чешской марки, преодолела психологический барьер в 1 миллион рублей — теперь ее можно купить минимум за 1 016 000 рублей. Также подорожали Octavia, Karoq и Kodiaq: ценники подросли на 1,4-3,6 процента или на 24–60 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.

Фото: © Skoda © Skoda

С каждым месяцем на российском рынке все меньше новых автомобилей дешевле миллиона рублей. В ноябре психологический барьер в 1 миллион рублей преодолели уже две модели: первым был УАЗ Hunter, который теперь можно купить минимум за 1 007 000 рублей, а теперь и Skoda Rapid, которая до последнего повышения цен стоила от 992 тысячи рублей, а теперь — от 1 016 000 рублей.

С начала осени Skoda в третий раз повышает цены. Так, в сентябре подорожали Karoq, Octavia и Rapid, а в октябре — Superb и Kodiaq. Ноябрьская корректировка прайс-листов затронула Rapid (он подорожал на 2,4-3,6 процента или на 24 тысячи рублей) и Octavia, которая прибавила 55 тысячи рублей или 2,4-3,6 процента и теперь стоит от 1 597 000 до 2 322 000 рублей.