С какими дилерскими «допами» машину не поставят на учет в ГИБДД

Из-за дефицита машин российские дилеры с прошлого года прекратили продавать автомобили без дополнительного оборудования. Такие навязанные опции зачастую становятся причиной отказа в постановке машины на учет, предупреждают в ГИБДД. С какими именно деталями «завернуть» автовладельца в МРЭО и что с этим делать, рассказывает «Газета.Ru».

Фото: Павел Лисицын/РИА «Новости» Павел Лисицын/РИА «Новости»

Перебои поставок новых машин с автозаводов привели к тому, что купить новый автомобиль стало практически невозможно без установки дополнительного оборудования автодилерами. Ряд опций и аксессуаров, навязанных автосалонами, являются причиной отказа в постановке на учет в ГИБДД из-за «внесенных в конструкцию автомобиля изменений».

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Так, в подразделениях ГИБДД разъясняют автовладельцам, что установка тягово-сцепных устройств (фаркопов) на автомобили без оформления внесения изменений в конструкцию возможна лишь в том случае, если оборудование соответствует требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств». Причем причиной отбраковки фаркопа может стать даже нестандартная маркировка.

Особо оговаривается, что установка фаркопа недопустима, если в «Одобрении типа транспортного средства» (ОТТС, сертификационный документ, на основании которого модель допускается к официальной продаже) есть отметка о том, что буксировка прицепа не предусмотрена.

Такой запрет обычно указывается и в инструкции по эксплуатации конкретной модели или модификации машины, например, с любыми видами прицепов нельзя эксплуатировать седан Lada Vesta Sport, хотя для обычных модификаций российского седана и универсала езда с прицепом допускается.

Чтобы не возникло проблем, к примеру, с регистрацией пикапа, в его инструкции по эксплуатации должно быть прописано, что на кузов автомобиля допускается установка крышки и надстройки (кунга) – при этом сами защитные элементы должны быть смонтированы по инструкции производителя.

Совершенно точно недопустимыми доработками в ГИБДД называют спойлеры, обвесы и тюнинговые бамперы, если заводом-изготовителем не предусмотрено их наличие.

Проблемы при регистрации нового автомобиля могут вызвать и другие улучшения автомобиля, незначительные на первый взгляд, в том числе нанесение защитных пленок на фары и установка подножек из каталога аксессуаров, предупреждают эксперты.

«Бронированные пленки для фар формально запрещены, но они как правило устанавливаются автовладельцами уже после постановки автомобиля на учет, — объясняет «Газете.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. — К сожалению, большинство людей не отдают себе отчет, какого качества пленку они используют. А покрытия, нарушающие качество освещения, на фары наносить нельзя».

Багажные рейлинги разрешены для установки, а вот в случае с тяжелыми багажниками, выполненными как отдельное изделие, наблюдается двоякая ситуация, поэтому дилеры их, как правило, не предлагают, добавляет эксперт.

Претензии со стороны ГИБДД может вызвать нештатная дилерская сигнализация,

но поскольку ее установка сопряжена с вмешательством в электрооборудование, это нарушение достаточно трудно обнаружить. Также проблемы могут возникнуть с аксессуарами, сделанными в соответствии с нормативами и входящими в фирменные каталоги.

«В каталоге запчастей популярных кроссоверов, например Renault Duster или Hyundai Creta, есть оригинальные аксессуары. Подножки или защитные дуги для бампера, которые сделаны по техническому регламенту и не выступают за проекцию бампера и двери, — приводит пример Хайцеэр. — Тем не менее сотрудники ГИБДД очень часто отказываются регистрировать такие автомобили, не заморачиваясь какими-либо измерениями. Мы неоднократно сталкивались с жалобами автовладельцев по этому поводу».

Претензии со стороны ГИБДД в таких случаях заключаются в том, что такие аксессуары могут быть сертифицированы их производителями, но испытаний на борту транспортного средства они не проходили, заключает эксперт.

В случае если ГИБДД откажется зарегистрировать автомобиль с дополнительным оборудованием, установленным дилером, есть два варианта: обжаловать действия сотрудников ГИБДД, получив письменный отказ с обоснованием причин, либо пытаться вернуть купленный автомобиль автосалону, отмечает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Иногда на стадии, когда вы требуете письменный отказ, ГИБДД снимает свои претензии, потому что далеко не всегда они могут вразумительно объяснить свою позицию, что именно их не устраивает, — говорит Радько «Газете.Ru».

Если в машине действительно есть незаконное оборудование от дилера, это означает, что автомобиль невозможно использовать по назначению, тогда можно требовать расторжения договора купли-продажи, уточняет он.

Все эти решения неприятные, потому что если ГИБДД откажет в регистрации, то обжаловать это можно либо в суде, либо в вышестоящей инстанции. В случае обращения к дилеру следует подать претензию в письменной форме, со ссылкой на статью 18 закона «О защите прав потребителей», где говорится о возврате товара при обнаружении в нем недостатков.