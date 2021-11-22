Как появился автомобиль Horch 901 Typ

В тридцатых и сороковых годах немецкая автомобильная техника всегда ставилась в пример. Немцы не стеснялись демонстрировать, какого технического совершенства им удалось достигнуть. И действительно, их автомобилестроению можно было только позавидовать.

Фото: Car.ru Car.ru

В конце 1930 годов компания Horch уже имела большой опыт создания военной техники за плечами. За основу были взяты первые полноприводные автомобили масштабного производства, с индексом «740», «770». В 1937 фирма начала производство нового среднего семейства. Автомобиль получил индекс «901».

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Настоящий вездеход Horch-901 имел полный привод колес. Что касается силового агрегата, то для него выбрали V-образный восьмицилиндровый мотор, объемом 3.5 литра. Его мощность равнялась 80 лошадиным силам. Как и у большинства автомобилей того времени, электрооборудование было шестивольтным.

В подвеске автомобиля непростая система централизованной смазки, в ней множество медных, масляных трубок. Благодаря им масло могло поступать к нужным местам в подвеске.

Одна из интересных деталей автомобиля – наличие сразу двух вспомогательных колес, которые вращались в процессе движения. Они были встроены не просто так, выполняли роль опорных катков. Находясь в полукруглых нишах, помогали без труда преодолевать сложную дорогу.

Как использовали Horch-901. Во Второй Мировой войне автомобиль и его близнецы были настоящей гордостью. Принимали участие в каждой компании Вермахта, с момента начала военных действий в Германии до момента ее полной капитуляции. В те времена транспортное средство выпускалось в разных модификациях, сфера применения была широкой: разведка, транспортировка раненых и прочее.

Модификации различались между собой, все зависело от назначения. Отличия были как малозначительными, так и очень заметными. Заключались в конструктивных особенностях кузова, трансмиссии. Было несколько вариантов автомобиля:

Kfz.12 – кузов накрыт тентом, двери отсутствовали. Транспорт выступал в роли тягача.Kfz.15, Kfz.16 – тентовый вариант, но с дверями, стекла были съемными. Транспортное средство нашло применение в области разведки.Kfz.7 – это настоящая полевая радиостанция, санитарная.

Нагрузка автомобиля зависела от года выпуска, от 600 до 3680 тонн.

В 1940 году автомобиль был модернизирован, после этого решили полностью отказаться от вспомогательных колес. В результате многолетнего использования транспорта удалось понять, армия нуждается в просторном автомобиле. После этого и появился Horch 901 Typ 40. После избавления от колес, кузов можно было расширить. Запаску оставили, но в единственном экземпляре, она была в салоне с лицевой стороны. В салоне одновременно размещалось до трех бойцов в ряд, общая вместимость была повышена до 8 человек.

Форма дверей стала другой. Под капотом появился мощный двигатель объемом 3.8 литра, при 90 лошадиных силах совершалось до 3600 оборотов в минуту. Транспортное средство набирало скорость до 95 километров в час.

После окончания военных действий автомобили исчезли быстро. Все дело в сложной конструкции, не было запасных частей для ремонта, да и уход должный не оказывался. Тем не менее автомобили смогли войти в историю, ведь в те времена они были самыми распространенными.