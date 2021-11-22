Приостановлен прием заказов на Lada Granta с автоматом

В настоящее время АвтоВАЗ принимает заказы от дилерских центров на январь 2022 года. Однако, как выяснил портал «Лада.Онлайн», в списке доступных машин указаны не все модификации моделей — например, для заказа недоступна Lada Granta с классическим четырехдиапазонным автоматом Jatco. По словам самих продавцов, такую Гранту невозможно заказать из-за производственных ограничений, и когда их снимут — неизвестно.

Классическая автоматическая коробка передач (у Lada также имеется в арсенале «робот» 5АМТ), устанавливается на Granta в кузове универсал, седан, лифтбек, хэчтбек. Такая коробка передач сочетается только с 1,6-литровым 16-клапанным мотором мощностью 98 лошадиных сил. Автомат Jatco положен Granta в комплектации Comfort Light, Comfort и Luxe, а цены на такую модель варьируются от 634,5 тысячи до 690,8 тысячи рублей за седан. Для сравнения, Гранту в начальном уровне оснащения Start, оснащенную механической коробкой передач, можно купить за 559,9 тысячи рублей.

Granta занимает первое место по объемам продаж на российском рынке за январь-октябрь 2021 года: за десять месяцев она разошлась в количестве 98 259 экземпляров. Если же смотреть статистику продаж по месяцам, то в последнее время Granta уступает звание бестселлера АвтоВАЗа модели Vesta — это связано с частыми перебоями в работе тольяттинского завода из-за нехватки комплектующих. При этом предприятие в Ижевске, где производят все семейство Vesta, работает по графику.

Однако с в Вестой возникли проблемы. В минувшие выходные стало известно, что АвоВАЗ поставили на паузу прием заказов на Vesta Cross и Vesta SW Cross (а также на Granta Drive Active).