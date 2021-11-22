Volkswagen Touareg и Geely Tugella: сравниваем цену обслуживания

В прошлом году Geely представила на автомобильном рынке новый кроссовер Tugella, построенный на базе модульной архитектуры CMA. Эксперты сравнили стоимость ТО этого авто и Volkswagen Touareg и озвучили, какой автомобиль дешевле в обслуживании.

Стоимость нового авто Geely Tugella гораздо ниже Volkswagen Touareg. В люксовой версии он стоит всего 2 750 000 рублей. Тогда как за «немца» придется заплатить почти в два раза больше – 5 550 000 рублей. Но как обстоит дело со стоимостью технического обслуживания.

Volkswagen нужно будет диагностировать через каждые 15 тысяч км. пробега, Geely – через 10 тысяч км. Таким образом за три года владения немецким авто, ее обслужат три раза, китайская модель потребует пять плановых техобслуживаний.

При этом у Geely топливный фильтр придется менять через каждые 30 000 км пробега, воздушный фильтр - через 10 000 км. Охлаждающую и тормозную жидкость обновляют через 40 000 км. В итоге за 3 года эксплуатации владелец китайского автомобиля заплатит примерно 106 760 рублей за прохождение ТО, а это 3.87% от его общей цены.