Электрокроссовер GAC получил запас хода в 1000 километров

Бренд GAC Aion представил на автосалоне в китайском Гуанчжоу электрический кроссовер LX Plus с запасом хода больше 1000 километров. Новинка использует преимущества необычной батареи, где в качестве активного материала отрицательного электрода применяется пористый кремний. Эта патентованная технология, со слов производителя, дает массу преимуществ — от повышения плотности и удельной мощности до снижения веса и улучшения низкотемпературных характеристик.

Фото: © Aion © Aion

Батарея с «губчатым кремнием» — главная фишка Aion LX Plus. Благодаря пористой структуре, материал меньше изнашивается и деформируется, выдерживает больше циклов перезарядки и, разуемся, обеспечивает высокие значения удельной емкости. Здесь показатель составляет 205 ватт-часов на килограмм (на обычном LX — 180 Вт•ч/кг), хотя в перспективе цифра может вырасти до 280. Также в GAC заявляют, что объем ячеек в такой батарее ниже на 20 процентов, вес — на 14. Но больше всего впечатляет запас хода: для LX Plus это внушительные 1008 километров по циклу CLTC.

Aion

Чтобы показать такой пробег, кроссовер оснастили батарей емкостью 144,4 киловатт-часа. Ещё у вседорожника есть два электромотора с комбинированной отдачей 734 лошадиные силы, разгоняющие его до «сотни» за 2,9 секунды. Для LX Plus заявлены три лидара RoboSense с углом обзора 300 градусов, мультимедиа с восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon SA8155 и экраном диагональю 15,6 дюйма, отделка салона кожей «наппа», навигация с дополненной реальностью и аудиосистема Alpine с десятью динамиками.