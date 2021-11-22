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Эксперты выбрали лучшие бюджетные седаны с пробегом в РФ

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад

Из-за дефицита новых автомобилей и постоянного роста цен стоит обратить внимание на рынок подержанных машин. В продаже можно найти авто в возрасте около трех лет, которые отличаются приличной надежностью и невысокой стоимостью обслуживания, рассказали «Автоновости дня» и составили список из популярных бюджетных седанов.

Эксперты выбрали лучшие бюджетные седаны с пробегом
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»

Рассмотреть к покупке предлагают пять моделей. Первая из них — корейский бестселлер Kia Rio. Средняя цена трехлетних экземпляров составляет около 960 тыс. руб., это самая дорогая модель в списке.

Альтернативой подержанного Rio может послужить Volkwagen Polo, немецкие седаны с пробегом в среднем стоят 820 тыс. руб. Еще дешевле может обойтись трехлетняя Lada Vesta — 730 тыс. руб. Список дополнили Renault Logan (610 тыс. руб.) и Ravon Nexia (530 тыс. руб.).

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