Эксперты выбрали лучшие бюджетные седаны с пробегом

Из-за дефицита новых автомобилей и постоянного роста цен стоит обратить внимание на рынок подержанных машин. В продаже можно найти авто в возрасте около трех лет, которые отличаются приличной надежностью и невысокой стоимостью обслуживания, рассказали «Автоновости дня» и составили список из популярных бюджетных седанов.
Рассмотреть к покупке предлагают пять моделей. Первая из них — корейский бестселлер Kia Rio. Средняя цена трехлетних экземпляров составляет около 960 тыс. руб., это самая дорогая модель в списке.
Альтернативой подержанного Rio может послужить Volkwagen Polo, немецкие седаны с пробегом в среднем стоят 820 тыс. руб. Еще дешевле может обойтись трехлетняя Lada Vesta — 730 тыс. руб. Список дополнили Renault Logan (610 тыс. руб.) и Ravon Nexia (530 тыс. руб.).