Эксперты выбрали лучшие бюджетные седаны с пробегом

Из-за дефицита новых автомобилей и постоянного роста цен стоит обратить внимание на рынок подержанных машин. В продаже можно найти авто в возрасте около трех лет, которые отличаются приличной надежностью и невысокой стоимостью обслуживания, рассказали «Автоновости дня» и составили список из популярных бюджетных седанов.

Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru» Артем Сизов/«Газета.Ru»

Рассмотреть к покупке предлагают пять моделей. Первая из них — корейский бестселлер Kia Rio. Средняя цена трехлетних экземпляров составляет около 960 тыс. руб., это самая дорогая модель в списке.