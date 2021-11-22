Стоит ли сыпать соль в бачок омывателя?

Некоторые водители сыплют соль в бачок омывателя. Оправдан ли такой прием, для чего он применяется? На этот вопрос ответил эксперт.

С помощью солевого раствора автомобилисты пытаются превратить обычную воду незамерзающую жидкость. Но соляной раствор спровоцирует коррозийные процессы, которые в итоге разрушат авто. Поэтому это далеко не безопасный прием.

Но соль можно использовать для того, чтобы разморозить бачок. Важно будет быстро слить агрессивную жидкость после использования. Соль отлично плавит лед это свойство можно грамотно использовать. Насыщенный солевой раствор не замерзнет даже при -21 ℃.

Солевая жидкость попадет в насос и пойдет дальше, она пройдет по всем сколам на передней кромке крыши, которая находится над ветровым стеклом. Затем она проникнет в скрытые полости, далее попадет в короб воздушного притока, а оттуда - в отопительную систему и механизм стеклоочистителя. Каждый участок впоследствии пострадает от этой жидкости.

Чтобы жидкость не повредила машине, после того, как она выполнит свою функции, ее нужно будет слить с помощью шланга для прокачки топлива. Затем залить обычную воду и также выкачать ее, чтобы окончательно избавиться от соли.