Почему в турбомоторах нужно менять масло чаще, чем в "атмосферниках"

При смене атмосферного двигателя на турбированный меняется не только мощность, но и специфика обслуживания автомобиля. Мотор с турбонаддувом требует более качественного масла и его частой замены, при этом иногда от регулярности этой процедуры зависит работоспособность как двигателя, так и турбины. Почему так важна регулярная замена масла для работы турбодвигателя, рассказал автоэксперт.
Большая часть турбокомпрессоров, которые установлены в гражданских автомобилях, охлаждаются моторным маслом. Из-за этой особенности значительно увеличивается температура рабочей жидкости, которая разогревается в несколько раз сильнее, чем в атмосферном двигателе. Это сказывается и на смазочных свойствах, и на эксплуатационном ресурсе.
Автомобиль с турбиной регулярно подвергается повышенным нагрузкам даже во время холостого хода. Исправный автомобиль с запущенным силовым агрегатом поддерживает порядка 800 оборотов, но турбинный вал раскручивается в 10 раз быстрее, пишет портал Tarantas news. Высокая нагрузка приводит к быстрой выработке жидкости, а в случае его несвоевременной замены страдает турбокомпрессор.
Долгая эксплуатация рабочей жидкости приводит к тому, что она теряет свои свойства и начинает коксоваться, что в свою очередь является причиной образования густых соединений. Если затянуть с заменой, то отложения появятся на всех рабочих поверхностях. Они засоряют масляные каналы, что приводит к масляному голоданию и перегреву турбины.