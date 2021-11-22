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Купе и кроссовер выйдут на китайский рынок в течение пяти лет

Motor.ru
1 час назад

В октябре Honda представила стратегию электрификации в Китае и объявила, что в течение пяти лет выпустит на рынок Поднебесной десять новых моделей. Их объединят в линейку e:N Series, распределив производство между СП Dongfeng Honda и GAC Honda. Первые два электрокара — e:NS1 и e:NP1 — начнут продавать весной 2022 года, а позднее к ним присоединяться угловатое купе e:N Coupe, кроссовер e:N SUV и лифтбек e:N GT. Макеты первых двух компания привезла на Guangzhou Auto Show.

Honda показала электрокары «новой волны»
Фото: © Carscoops© Carscoops

Девиз линейки e:N Series — Dynamics, Intelligence and Beauty. Это три столпа, которые описывают двухплатформенную архитектуру (e:N Architecture), операционную систему (e:N OS) и особый дизайн (e:N Design). Как видно на фотографиях, и купе, и кроссовер выделяются угловатым кузовом с множеством граней, «аэродинамическими» колесами и вычурной оптикой. Также известно, что в машины на уровне бортового ПО будут интегрированы комплекс безопасности Honda Sensing, онлайн-сервисы Honda Connect и «цифровой кокпит».

Carscoops
Carscoops
Carscoops
Carscoops

Технических характеристик нет, зато известны параметры первых двух электрокаров: e:NS1 и e:NP1. На одной батарее электрокары «новой волны» смогут проезжать до 500 километров (NEDC), а на разгон до ста будут тратить около восьми секунд. Скорее всего, показатели e:N Coupe и e:N SUV окажутся лучше благодаря новым компонентам силовой установки и батареям производства CATL, а ещё модели получат усовершенствованный набор электронных помощников Sensing 360.

Его внедрение в Китае начнется со следующего года. К 2030-му Sensing 360 будет стоять на всех моделях для ключевых рынков. В состав комплекса войдут контроль перекрестков, активный ассистент перестроений, система предотвращения фронтальных столкновений и слежение за скоростью на поворотах.

В России тем временем из «Хонд» остался только CR-V за 3 037 900 рублей, да и тот скорой уйдет.

Бортжурнал,Honda,
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