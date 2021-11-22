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Volkswagen рассказал о разработках автопилота будущего

Motor.ru
1 час назад

В Volkswagen считают, что программное обеспечение играет ключевую роль в разработке систем ходовой части и рулевого управления для автопилотов будущего, и именно над этими системами в настоящее время работают немецкие инженеры. Руководитель отдела разработки Карстен Шебсдат рассказал, что уже удалось сделать в этой области, что еще предстоит, и как эти технологии будут в дальнейшем внедряться в серийные автомобили.

Volkswagen рассказал о разработках автопилота будущего
Фото: © Volkswagen© Volkswagen

По словам Шебсдата, инженерам уже удалось свести к минимуму продольные и поперечные крены кузова, а также существенно улучшить динамические характеристики за счет ускоренного отклика на рулевые команды и отточенной управляемости. «Эта разработка стала еще одним шагом на пути к высокому уровню автопилотирования, — добавил он. — Мы стремимся сделать любую поездку максимально комфортной для пассажиров».

Что же касается новой электронной системой рулевого управления, то, по задумке Volkswagen, программное обеспечение позволит наделить разные модели, созданные на базе одной платформы, неповторимыми особенностями. «После запуска компонентов в серийное производство подобная система рулевого управления поднимет на новый уровень функциональные возможности ассистирующих систем, таких как ассистент движения по полосе Lane Assist и ассистент Travel Assist», — пояснил Шебсдат.

Еще два года назад Volkswagen заявил, что вложит в разработку программного обеспечения для беспилотников 2,6 миллиарда долларов, а позже, в 2020 году, объем инвестиций увеличили до 73 миллиардов евро.

Глава Volkswagen Group Герберт Дисс прогнозирует, что уже через 5-10 лет технологии, которые используются в автономных автомобилях, будут достаточно совершенны для вывода таких машин на рынок. Кроме этого, это подстегнет развитие искусственного интеллекта.

Бортжурнал,Volkswagen,Герберт Дисс,
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