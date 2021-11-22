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Ford потроллил Tesla из-за недавней «блокировки» электрокаров

Motor.ru
36 минут назад

На днях у Tesla возник массовый сбой: из-за неработающего мобильного приложения около сотни владельцев электрокаров не могли попасть в салон. Дело в том, что большинство клиентов марки пользуются смартфоном для разблокировки дверей, и не носят с собой обычный брелок. В соцсетях в адрес Tesla посыпались массовые жалобы и претензии, а директор по коммуникациям концерна Ford Майк Левин потроллил конкурента, напомнив о фирменной «фордовской» технологии SecuriCode, которая используется уже много лет.

Ford потроллил Tesla
Фото: © Mike Levine / Twitter© Mike Levine / Twitter

Один из пользователей Twitter поделился фотографией Джо Байдена за рулем Ford F-150 — президент США весной этого года принял участие в тест-драйве новинки американского концерна. На внешней стороне двери можно заметить панель с кнопками — это фирменная система SecuriCode, которая позволяет задать собственный пользова­тельский код на разблокировку дверных замков. На фотографию обратил внимание Майк Левин и сопроводил ее ироничным комментарием: «С SecuriCode двери вашего автомобиля никогда не заблокируются, понимаете, что я имею в виду?».

Это не первый раз, когда автопроизводители обмениваются колкостями в соцсетях, интервью или рекламных роликах. Доставалось и Ford, например, из-за некачественной сборки нового Bronco. Внедорожник критиковали за неаккуратную внутреннюю обшивку крыши — она была обрезана сильнее, чем нужно, имела неровные края и деформировалась у крепежных элементов. Компания пообещала бесплатно заменить крышу на всех дефектных Bronco.

Ранее этой осенью Jeep в США Джим Моррисон намекнул в интервью о проблеме конкурента, заявив: «в субботу обещают дождь, поэтому я не думаю, что мы встретим хоть один Bronco в эти выходные».

Иногда поводом для троллинга становится особенности дизайна того или иного автомобиля. В 2019 году Mercedes-Benz и BMW взаимно подшутили друг над другом в Хэллоуин: BMW разместила в Twitter пост с фотографией Mercedes-Benz E-Class, накрытым покрывалом с изображением M5. Подпись к снимку гласила: «Сегодня любой автомобиль может одеться в костюм любимого супергероя».

Ответ от Daimler AG, который выпускает автомобили под маркой Mercedes-Benz, последовал сразу же: в концерне заявили, что костюм получился действительно страшным, а особенно радиаторная решетка, споры относительно размеров которой не утихают до сих пор.

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