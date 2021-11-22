Ford потроллил Tesla

На днях у Tesla возник массовый сбой: из-за неработающего мобильного приложения около сотни владельцев электрокаров не могли попасть в салон. Дело в том, что большинство клиентов марки пользуются смартфоном для разблокировки дверей, и не носят с собой обычный брелок. В соцсетях в адрес Tesla посыпались массовые жалобы и претензии, а директор по коммуникациям концерна Ford Майк Левин потроллил конкурента, напомнив о фирменной «фордовской» технологии SecuriCode, которая используется уже много лет.

Фото: © Mike Levine / Twitter © Mike Levine / Twitter

Один из пользователей Twitter поделился фотографией Джо Байдена за рулем Ford F-150 — президент США весной этого года принял участие в тест-драйве новинки американского концерна. На внешней стороне двери можно заметить панель с кнопками — это фирменная система SecuriCode, которая позволяет задать собственный пользова­тельский код на разблокировку дверных замков. На фотографию обратил внимание Майк Левин и сопроводил ее ироничным комментарием: «С SecuriCode двери вашего автомобиля никогда не заблокируются, понимаете, что я имею в виду?».

With SecuriCode, you are never locked out of your vehicle. Know what I mean? https://t.co/15y5tUKXL0— Mike Levine (@mrlevine) November 20, 2021

Это не первый раз, когда автопроизводители обмениваются колкостями в соцсетях, интервью или рекламных роликах. Доставалось и Ford, например, из-за некачественной сборки нового Bronco. Внедорожник критиковали за неаккуратную внутреннюю обшивку крыши — она была обрезана сильнее, чем нужно, имела неровные края и деформировалась у крепежных элементов. Компания пообещала бесплатно заменить крышу на всех дефектных Bronco.

Ранее этой осенью Jeep в США Джим Моррисон намекнул в интервью о проблеме конкурента, заявив: «в субботу обещают дождь, поэтому я не думаю, что мы встретим хоть один Bronco в эти выходные».

Иногда поводом для троллинга становится особенности дизайна того или иного автомобиля. В 2019 году Mercedes-Benz и BMW взаимно подшутили друг над другом в Хэллоуин: BMW разместила в Twitter пост с фотографией Mercedes-Benz E-Class, накрытым покрывалом с изображением M5. Подпись к снимку гласила: «Сегодня любой автомобиль может одеться в костюм любимого супергероя».