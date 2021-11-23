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Volkswagen тестирует загадочный электрокар по мотивам концепта Vizzion

Car.ruиещё 1
1 час назад

Компания Volkswagen реализует себя в сегменте автомобилей на электрической тяге. Недавно на испытаниях заметили загадочный транспорт, внешний вид которого напоминает громкий концепт бренда.

Volkswagen тестирует загадочный электрокар
Фото: CarscoopsCarscoops

Шоу-кар I.D Vizzion производитель Volkswagen показал еще в 2018 году на выставке, которая проходила в Женеве. В то время концепт был представлен в виде авангардного седана, относящегося к премиум-сегменту. Уже в следующем году был показан Space Vizzion в кузове универсала.

Volkswagen

Недавно фотошпионы заметили на дорогах Европы 4-дверный автомобиль. Внешний вид почти не имеет сходств с представленными ранее концептами. Кузов получил закрытую решетку радиатора, а его силуэт соответствует дизайну линейки ID. Прототип получил в оснащение высокие боковые юбки и колеса, обеспечивающие отличную аэродинамику.

Carscoops

Габариты трудно оценивать по фото. Напомним, что длина Vizzion составляла 516 см, а колесная база 310 см. Как сообщал производитель, серийное исполнение модели должно получить задний и полный привод, а также несколько типов АКБ.

Бортжурнал,Volkswagen,
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