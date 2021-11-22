Названы пять неочевидных ситуаций, когда могут лишить прав

Эксперты назвали пять неочевидных ситуаций, из-за которых водителей могут лишить прав.
Координатор движения «Синие ведерки» и руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов рассказал Autonews , что лишиться водительского удостоверения можно за причинение ущерба имуществу или объекту инфраструктуры.
«Дело может дойти до абсурда. У нас был один случай, когда водитель мусоровоза сдавал назад и то ли погнул, то ли вырвал столбик во дворе дома. В управляющей компании оказался сверхпринципиальный председатель. И он добился, чтобы водителя лишили прав», - сообщил Шкуматов.
Временный запрет на управление транспортным средством может быть наложен за долги по штрафам и налогам, в случае, если в отношении водителя ведется исполнительное производство.
Если человек выплатил все долги, но не урегулировал вопрос с судебным приставом-исполнителем, постановление о временном запрете управлять транспортным средством сохраняется, предупредил Шкуматов.
Лишиться прав можно, если на номерной знак автомобиля налип мусор, а сотрудники ГИБДД сочли это попыткой видоизменить или скрыть регистрационные знаки.
Временным запретом на управление автомобилем может грозить обгон в случае, если зона обгона заканчивается, а автомобилист не успел вовремя вернуться со встречной полосы.
Также лишение прав грозит любителям автотюнинга, не изучивших, какие изменения разрешены, а какие нет. Например, в подсветке днища запрещено использовать красный и синий цвета.
Результатом такого тюнинга станет лишение прав до двух лет и конфискация автомобиля.