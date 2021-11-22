Бронированный военный автомобиль «Волк» и его назначение

Бронированная машина BПK-З927 «Boлк» представляет собой военную технику с отличной степенью проходимости.

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Ее задачей становится своевременно забрать бойцов из района проведения боевых действий с прикрытием при помощи брони и имеющегося вооружения.

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Технические характеристики машины. Параметры технического характера такого автомобиля основываются на перспективной силовой установке ЯMЗ-5З47, находящейся в полном соответствии со стандартами Евро-4 и обладающей следующими параметрами. Это турбированный дизельный двигатель, с объемом рабочей камеры 4,4 литра и мощностью от 240 до 300 л.с. Максимальная скорость машины составляет 130 км/ч, а расстояние, которое она может пройти на одной заправке – порядка 1000 км.

Работает такая силовая установка в паре с 5-скоростной трансмиссией, источником которой стал внедорожник «Тигр», после внесения в ее конструкцию некоторых изменений.

В машине имеется независимая управляемая подвеска, что позволяет выполнять смену уровня клиренса с 250 до 550 мм. Имеется также и возможность регулировать жесткость подвески. Благодаря этому, машина передвигается по бездорожью со скоростью 60 км/ч.

Особенности автомобиля «Волк». Разработка конструкции машины осуществлялась ООО «Военно-Промышленная компания». Автомобиль для передвижения по бездорожью BПK-З927 принадлежит транспортным средствам с повышенным уровнем защиты с модульным типом исполнения и грузоподъемностью от полутора до 2 тонн.

Целью создания такого военного внедорожника было обеспечение успешного решения многоплановых заданий, связанных с возможной необходимостью проведения антитеррористических операций.

Создание автомобиля осуществлялось с использованием действующих тенденций в мировом сообществе по поводу защиты. Отмечался также максимальный уровень взаимодействия между автомобилями семейства, основывающийся на принципе сборки из модулей и ориентируемый на современный тип производства в серии на территории России.

Разновидности автомобиля. Все семейство автомобилей «Волк» разделяется на три класса: автомобили с наличием и отсутствием брони, а также гражданского назначения. Поначалу главные усилия создателей направлялись на производство бронированных версий машин. Остальные же версии все еще находятся в разработке.

По заявлению разработчиков, уникальные в техническом плане параметры защищённых машин «Волк» в плане проходимости и удельной мощности создают необходимость коммерческого производства внедорожников с целью выполнения задач различного характера. Задачи эти устанавливаются промышленными областями или же частными лицами.