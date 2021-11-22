Бронированный военный автомобиль «Волк» и его назначение

Бронированная машина BПK-З927 «Boлк» представляет собой военную технику с отличной степенью проходимости.
Ее задачей становится своевременно забрать бойцов из района проведения боевых действий с прикрытием при помощи брони и имеющегося вооружения.
Технические характеристики машины. Параметры технического характера такого автомобиля основываются на перспективной силовой установке ЯMЗ-5З47, находящейся в полном соответствии со стандартами Евро-4 и обладающей следующими параметрами. Это турбированный дизельный двигатель, с объемом рабочей камеры 4,4 литра и мощностью от 240 до 300 л.с. Максимальная скорость машины составляет 130 км/ч, а расстояние, которое она может пройти на одной заправке – порядка 1000 км.
Работает такая силовая установка в паре с 5-скоростной трансмиссией, источником которой стал внедорожник «Тигр», после внесения в ее конструкцию некоторых изменений.
В машине имеется независимая управляемая подвеска, что позволяет выполнять смену уровня клиренса с 250 до 550 мм. Имеется также и возможность регулировать жесткость подвески. Благодаря этому, машина передвигается по бездорожью со скоростью 60 км/ч.
Особенности автомобиля «Волк». Разработка конструкции машины осуществлялась ООО «Военно-Промышленная компания». Автомобиль для передвижения по бездорожью BПK-З927 принадлежит транспортным средствам с повышенным уровнем защиты с модульным типом исполнения и грузоподъемностью от полутора до 2 тонн.
Целью создания такого военного внедорожника было обеспечение успешного решения многоплановых заданий, связанных с возможной необходимостью проведения антитеррористических операций.
Создание автомобиля осуществлялось с использованием действующих тенденций в мировом сообществе по поводу защиты. Отмечался также максимальный уровень взаимодействия между автомобилями семейства, основывающийся на принципе сборки из модулей и ориентируемый на современный тип производства в серии на территории России.
Разновидности автомобиля. Все семейство автомобилей «Волк» разделяется на три класса: автомобили с наличием и отсутствием брони, а также гражданского назначения. Поначалу главные усилия создателей направлялись на производство бронированных версий машин. Остальные же версии все еще находятся в разработке.
По заявлению разработчиков, уникальные в техническом плане параметры защищённых машин «Волк» в плане проходимости и удельной мощности создают необходимость коммерческого производства внедорожников с целью выполнения задач различного характера. Задачи эти устанавливаются промышленными областями или же частными лицами.
Военный автомобиль «Волк» представляет собой разработку российских конструкторов. Такой тип разработок до этого не создавался. При производстве такого автомобиля учитывался опыт от зарубежных производителей и опыт их применения.