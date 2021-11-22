Современные тенденции автомобильного тюнинга

Автомобилисты мечтают владеть надежными и внешне привлекательными машинами, выделяясь среди очень схожих модификаций. Преобразовать личный транспорт можно благодаря тюнингу.
Один из самых современных трендов - это машина-гаджет. Например, благодаря мультимедийному функционалу с навигацией можно отвечать на звонки, держа двумя руками руль, а дисплей для людей в салоне позволит не скучать в пути. Смартфон даст возможность удаленно управлять сигнализацией и даже дистанционно открывать транспорт.
Красивый и стильный интерьер очень значим для многих шоферов. По собственному усмотрению несложно выбрать кожу или ее заменитель, а также цвет прострочки. Специальные чехлы от различных дизайнеров дадут возможность как выделиться на фоне остальных, так и увеличить срок сохранности салона.
Особенным направлением в тюнинге является свет автомобиля. Новые технологии позволяют значительно улучшить его качество. Светодиоды, например, по уровню яркости превышают галогенную лампу в целых пять раз.Еще одно новшество - тюнинг выхлопной системы, в частности, её визуальный формат. Эта методика подразумевает под собой установку разных насадок декоративного типа на глушитель. Можно также усилить звучание выхлопа, но тогда станет другим уже и звук.