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Современные тенденции автомобильного тюнинга

Car.ru
53 минуты назад

Автомобилисты мечтают владеть надежными и внешне привлекательными машинами, выделяясь среди очень схожих модификаций. Преобразовать личный транспорт можно благодаря тюнингу.

Современные тенденции автомобильного тюнинга
Фото: Car.ruCar.ru

Один из самых современных трендов - это машина-гаджет. Например, благодаря мультимедийному функционалу с навигацией можно отвечать на звонки, держа двумя руками руль, а дисплей для людей в салоне позволит не скучать в пути. Смартфон даст возможность удаленно управлять сигнализацией и даже дистанционно открывать транспорт.

Красивый и стильный интерьер очень значим для многих шоферов. По собственному усмотрению несложно выбрать кожу или ее заменитель, а также цвет прострочки. Специальные чехлы от различных дизайнеров дадут возможность как выделиться на фоне остальных, так и увеличить срок сохранности салона.

Особенным направлением в тюнинге является свет автомобиля. Новые технологии позволяют значительно улучшить его качество. Светодиоды, например, по уровню яркости превышают галогенную лампу в целых пять раз.Еще одно новшество - тюнинг выхлопной системы, в частности, её визуальный формат. Эта методика подразумевает под собой установку разных насадок декоративного типа на глушитель. Можно также усилить звучание выхлопа, но тогда станет другим уже и звук.

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