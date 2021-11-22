Современные тенденции автомобильного тюнинга

Автомобилисты мечтают владеть надежными и внешне привлекательными машинами, выделяясь среди очень схожих модификаций. Преобразовать личный транспорт можно благодаря тюнингу.

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Один из самых современных трендов - это машина-гаджет. Например, благодаря мультимедийному функционалу с навигацией можно отвечать на звонки, держа двумя руками руль, а дисплей для людей в салоне позволит не скучать в пути. Смартфон даст возможность удаленно управлять сигнализацией и даже дистанционно открывать транспорт.

Красивый и стильный интерьер очень значим для многих шоферов. По собственному усмотрению несложно выбрать кожу или ее заменитель, а также цвет прострочки. Специальные чехлы от различных дизайнеров дадут возможность как выделиться на фоне остальных, так и увеличить срок сохранности салона.