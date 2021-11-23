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Названы иномарки, которым россияне доверяют больше всего

News.ru
1 час назад

Иностранным брендом, пользующимся наибольшим доверием у россиян, является Toyota. При этом больше всего в автомобильной отрасли граждане нашей страны ценят надёжность и безопасность. Такие данные исследования холдинга «Ромир» приводит РИА Новости.

Названы иномарки, которым россияне доверяют больше всего
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look PressVictor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

По данным исследования, в рейтинге доверия автомобильным маркам на первом месте расположилась Toyota с показателем 95%. Это на два процента больше, чем в 2020 году. За ней следуют марки Lexus (94%) и Mitsubishi (93%).

Также по 93% доверия россиян получили BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Audi.

На восьмом месте рейтинга с результатом 92% народного доверия расположился бренд Nissan, девятое место занимает Mazda с 91%, замыкает десятку лидеров Volvo — также с результатом 91% народного доверия.

Далее в списке следуют Kia, Hyundai, Infinity (все три по 87%), Skoda (85%), Renault (77%). Последними в списке значатся китайские автомобили Haval (56%), Changan (55%), Geely (52%).

Ключевой ценностью в автомобильной отрасли больше всего россиян считают надёжность — 67%, а также безопасность — 61%.

Кроме того, россияне считают, что конкретным маркам автомобилей наиболее присущи те или иные качества. Для Renault, Cherry и Geely это — простота, для Toyota и Volvo — надёжность, Infiniti, Lexus, BMW и Mercedes-Benz — статусность, а вот Kia и Hyundai больше всего у россиян ассоциируются с семьёй.

Ранее специалисты составили рейтинг самых продаваемых авто с пробегом. Первое место в рейтинге самых востребованных моделей с пробегом занимает LADA Priora. За ней следует LADA 2114 Samara и LADA Granta. Замыкают пятёрку лидеров LADA Kalina и Ford Focus.

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