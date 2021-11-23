Российские Hyundai резко прибавили в цене

Компания Hyundai продолжает повышать розничные цены автомобилей в России. Как сообщает «Цена Авто», в ноябре подорожали шесть из восьми моделей марки, представленных на рынке: Solaris, Elantra, Sonata, Tucson, Santa Fe и Palisade. Их стоимость увеличилась на 30-90 тысяч рублей или 1,5-3,4 процента. Нетронутыми остались прайс-листы только кроссовера Creta, который в октябре прибавил в цене впервые после смены поколения, и минивэна H-1.

Фото: © hyundairussia / Instagram © hyundairussia / Instagram

Наименьшей прибавкой отметился бюджетный Solaris: во всех комплектациях он стал дороже на 30 тысяч рублей (2,5-3,4 процента), и теперь его рекомендованная цена варьируется от 920 000 до 1 216 000 рублей. При этом средняя минимальная стоимость модели у дилеров в октябре вплотную подобралась к отметке в миллион рублей и составила 998 000 рублей, подсчитали аналитики.

Второй по величине прибавки – седан Elantra, подорожавший на 40 тысяч рублей (2,4-2,7 процента) до 1 504 00-1 710 000 рублей. Tucson прибавил 45 тысяч рублей (1,5-2,4 процента) и предлагается за 1 954 000-3 084 000 рублей, а Sonata теперь стоит на 55 тысяч рублей (2,2-3,1 процента) больше – 1 854 000-2 504 000 рублей.

На 75 тысяч рублей (2,1-2,9 процента) дороже стал Santa Fe, за который просят 2 684 000-3 634 000 рублей. Самую крупную прибавку в 90 тысяч рублей (2,1-2,5 процента) получил флагманский кроссовер Palisade, новая цена которого лежит в диапазоне от 3 639 000 до 4 319 000 рублей.