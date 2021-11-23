Ford Kuga II: достоинства и недостатки

Для сборки кроссовера Ford Kuga II поколения была использована платформа, которую также задействовали для выпуска Ford Focus III. Сборка Ford Kuga для российского рынка осуществлялась в Елабуге.

Эргономика, оснащение и хорошая шумоизоляция становятся первым преимуществом Ford Kuga. Комфортная и мягкая подвеска, высокий клиренс в 200 мм тоже явное достоинство автомобиля, позволяющее передвигаться даже на бездорожье.

Беспроблемная эксплуатация Ford Kuga в холодное время года, высокий уровень безопасности, подтвержденный испытаниями, также является его положительными качеством.

Тесный салон является особенностью автомобиля, которую многие считают недостатком. Но при этом у автомобиля вместительное багажное отделение. Частые проблемы с коробкой передач становятся негативным моментом.