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Психолог объяснила, почему некоторые водители ведут себя неадекватно

Российская Газета
1 час назад

Конфликты на дороге давно стали обыденностью, они то и дело мелькают в новостях и становятся предметом обсуждения в социальных сетях. Есть ли способ снизить градус накала при попадании в подобную ситуацию?

Как действовать водителю, столкнувшемуся с хамством на дороге?
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

И почему на дороге многие водители ведут себя неадекватно? Психолог Ольга Романив пояснила aif.ru, что поток машин можно сравнить со срезом всего общества, в котором представлены люди с разным воспитанием, образованием, характером. И каждый из них буквально "везет" с собой свои проблемы, которые усугубляются различными дорожными ситуациями, повышающими градус нервозности. Это и пробки, и дорожный ремонт, и спешка. Если во всем обществе растет уровень агрессии, то он растет и на дороге.

Кроме того, прохождение проверки у психиатра перед получением водительских прав давно стало формальностью, поэтому далеко не все, кто находится на дороге, психически здоровы в полной мере.

Как действовать водителю, столкнувшемуся с хамством на дороге? Практика показывает, что даже относительно мелкие конфликты могут вырасти в настоящую трагедию, если их участники доведут друг друга до предела.

Психолог порекомендовала стараться сохранить спокойствие и хладнокровие. Ответное хамство никакого результата не принесет, а только подольет масла в огонь. Она сравнила дорожные конфликты с троллингом в социальных сетях: чем больше эмоций пользователь выдает в ответ на откровенную грубость, тем больше собственных сил и нервов он тратит. А хамы лишь "питаются" эмоциями тех, кого им удалось вывести из себя.

И самое важное в дорожном конфликте - действовать в правовом поле. Не вступая в открытое противостояние с нарушителем ПДД, всегда можно привлечь его к ответственности, сообщив в ГИБДД номер автомобиля и показав записи видеорегистратора.

Бортжурнал,Ольга Романив,ГИБДД,Аргументы и Факты,
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