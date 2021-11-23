Появились изображения серийного турецкого «эрдоганомобиля»

Запатентован дизайн первого турецкого электрокара: изображения серийной модели, которая будет выпускаться под маркой TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) появились в патентном бюро Евросоюза. Новинка, создание которой инициировал лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прозвали в Сети «эрдоганомобилем». Согласно планам автопроизводителя, модель встанет на конвейер в 2022 году и будет продаваться не только на внутреннем турецком рынке, но за рубежом, в том числе в Германии и, возможно, в России.

Фото: autoweek.nl autoweek.nl

Первые прототипы модели показали еще в 2019 году, и спустя два года TOGG стал еще на шаг ближе к серии. Ранее в этом году на предприятии недалеко от Стамбула был сварен первый кузов будущего «товарного» кроссовера, причем, как уверяет автопроизводитель, для этого использовались исключительно турецкие комплектующие, что говорит о высоком уровне локализации будущей модели.

autoweek.nl

autoweek.nl

Некоторые подробности о кроссовере уже есть: его колесная база составляет 2,8 метра, а в список оснащения обещают включить автопилот третьего уровня (выше, чем у современных электрокаров Tesla, автономность которых соответствует второму уровню).

Для TOGG заявлены две модификации, с 200-сильным электродвигателем на задней оси или с двумя моторами на обеих осях (суммарная мощностью двух агрегатов будет достигать 400 лошадиных сил). Кроссовер начального уровня разгоняется с места до «сотни» за 7,6 секунды, а топовая версия – за 4,8 секунды. Заявленный запас хода в зависимости от объема батареи составит от 300 до 500 километров, а пополнить запас энергии до 80 процентов можно за полчаса.