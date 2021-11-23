Россиян оставят без новогодних скидок на автомобили

Российские дилеры не будут устраивать традиционных предновогодних распродаж в нынешнем году, сообщает Autonews со ссылкой на автоэкспертов. Все дело в спросе на новые машины, который по-прежнему значительно превышает предложение из-за охватившего автопром дефицита электронных компонентов. Склады пустеют, очередь на самые ходовые комплектации импортных автомобилей уже перешла на 2022 год, а ожидание растянулось до полутора месяцев в среднем.
По словам председателя комитета по развитию предпринимательства в автомобильной отрасли «Деловой России» Вячеслава Жигалова, некоторые дилерские центры могут установить скидки, но относительно небольшие.
Из-за нехватки микроэлектроники и частых остановок заводов у дилеров не хватает новых машин, и россиянам приходится выезжать в регионы в поисках желаемых комплектаций. Вместе с этим растут цены: с начала года они прибавили 20-25 процентов, не считая дополнительного оборудования, стоимость которого сегодня может достигнуть 450 тысяч рублей для машины массового сегмента.
Автомобили продолжат дорожать, поэтому покупку не стоит откладывать, сказал аналитики «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. С ним солидарен глава «Автостата» Сергей Целиков, который советует сделать предзаказ и ждать доставки машины по рекомендованной розничной цене и без обязательных «допов».
Проблемы с поставками электронных компонентов, вызывающие рост цен, не удастся полностью решить и в 2022 году, считают эксперты компании IHS Markit. По мнению аналитиков Intel, они сохранятся и в 2023-м.