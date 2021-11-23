Эксперты назвали самые проблемные китайские кроссоверы с пробегом

Некоторые китайские кроссоверы с пробегом имеют серьезные недостатки, заявили специалисты журнала «За рулем». Владельцам этих авто стоит быть готовыми к частым поломкам и сложностям с продажей.

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К кроссоверам, которых мало в России и которые плохо изучены не только водителями, но и сервисменами, нужно относиться особо осторожно. К таким паркетникам специалисты отнесли Brilliance V3, Foton Sauvana, Haima 7, Hawtai Boliger, Haval H2, FAW Besturn X80, Chery Tiggo 3, DongFeng AX7 и JAC S5.

Частые мелкие поломки возможны у Lifan X50, Chery Tiggo T11 и Zotye T600.