АИ-95, 98 или 100: чем лучше заправлять автомобиль

Существует одна категория автомобильных моторов, для которой бензин с повышенным октановым числом, такой как АИ-98 или АИ-100, может оказаться полезнее обычного АИ-95 или АИ-92. Они обеспечивают повышенную защиту от взрывного горения и дают прибавку к мощности при больших нагрузках.

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Эксперты журнала "За рулем" отмечают, что речь идет о турбодвигателях пятого или шестого экологического класса с малым рабочим объемом. "Атмосферникам" высокооктановое топливо пользы не приносит.

Специалисты объясняют, что популярное предположение о лучшем сгорании высокооктанового бензина неверно, а аналогия с крепостью алкоголя ошибочна. АИ-98 и АИ-100, наоборот, более устойчивы к неконтролируемому горению по сравнению с АИ-92 или АИ-95.

АИ-100 – это усовершенствованная версия бензина АИ-98. Эксперты отмечают, что нагрузки на двигатель при его использовании в основном не меняются, но зато в выхлопных газах становится меньше вредных выбросов. При этом стоит такое топливо еще дороже.