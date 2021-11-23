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АИ-95, 98 или 100: каким бензином лучше заправлять автомобиль

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1 час назад

Существует одна категория автомобильных моторов, для которой бензин с повышенным октановым числом, такой как АИ-98 или АИ-100, может оказаться полезнее обычного АИ-95 или АИ-92. Они обеспечивают повышенную защиту от взрывного горения и дают прибавку к мощности при больших нагрузках.

АИ-95, 98 или 100: чем лучше заправлять автомобиль
Фото: ShutterStockShutterStock

Эксперты журнала "За рулем" отмечают, что речь идет о турбодвигателях пятого или шестого экологического класса с малым рабочим объемом. "Атмосферникам" высокооктановое топливо пользы не приносит.

Специалисты объясняют, что популярное предположение о лучшем сгорании высокооктанового бензина неверно, а аналогия с крепостью алкоголя ошибочна. АИ-98 и АИ-100, наоборот, более устойчивы к неконтролируемому горению по сравнению с АИ-92 или АИ-95.

АИ-100 – это усовершенствованная версия бензина АИ-98. Эксперты отмечают, что нагрузки на двигатель при его использовании в основном не меняются, но зато в выхлопных газах становится меньше вредных выбросов. При этом стоит такое топливо еще дороже.

В большинстве случаев, напоминают специалисты, лучше всего использовать рекомендованный производителем автомобиля сорт бензина. Если для нормальной работы двигателя нужно низкооктановое топливо АИ-92 или АИ-95, то лучше использовать именно его. Бензин с высоким октановым числом приобретать невыгодно, и он может в некоторых случаях даже навредить мотору.

Бортжурнал,За рулем,
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